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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 10:12 • Новости дня

    «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в зале ООН

    Tекст: Александра Юдина

    В зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 80-летию Победы. «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет.

    Концерт был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрал полный зал, передает РИА «Новости».

     Участники коллектива исполнили такие песни, как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка» и другие композиции военных лет, а также современные произведения.

    На песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни зрителей встали и подпевали артистам. Среди присутствующих были ветераны, высокопоставленные дипломаты разных стран и сотрудники секретариата ООН.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил: «Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого».

    В прошлый раз «Хор Турецкого» выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад.

    По словам основателя коллектива Михаила Турецкого, в этом году не все участники смогли получить визы в США. Концерт прошел в рамках международного проекта «Песни Победы», который с 2015 года объединяет людей разных поколений и поддерживает сохранение исторической памяти.

    Ранее в Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.

    5 мая 2025, 21:19 • Новости дня
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    Минобороны рассекретило наградной лист отца президента Казахстана
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты».

    В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    5 мая 2025, 13:27 • Новости дня
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, будут ли военнослужащие из КНДР участвовать в Параде 9 Мая или награждены за поддержку России при освобождении Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располагает информацией о планах по участию военных из КНДР в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли президент России Владимир Путин провести встречу с северокорейскими военными и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

    «Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – заявил Песков на брифинге в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    6 мая 2025, 00:58 • Новости дня
    ФСБ заявила о возрождении нацистской идеологии в странах Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, на Западе происходит возрождение нацистской идеологии, а потомки нацистских преступников занимают высокие государственные посты, заявила ФСБ.

    «В год 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в странах Запада происходят события, наступление которых не могли вообразить себе наши деды, ценой миллионов жизней спасшие Европу от порабощения гитлеровской Германией. Фактически возрождается нацистская идеология, проповедующая превосходство одних наций над другими», – приводит ТАСС текст сообщения ФСБ.

    ФСБ отметила, что потомки тех, кто служил гитлеровскому режиму, сегодня занимают высокие должности на Западе и открыто гордятся своими предками. «Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу», – заявили в ведомстве.

    В сообщении подчеркивается, что в ряде западных государств гражданам запрещается отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны под угрозой уголовной ответственности.

    ФСБ России рассекретила уникальные архивные материалы о поисках нацистских преступников. Сообщается, что пособники нацистов, бежавшие за границу после войны, осели в США, Канаде, ФРГ, Британии, Австралии, где их во время холодной войны объявили борцами за свободу. Пособники нацистов, бежавшие в страны Запада после окончания Второй мировой войны, становились главными участниками антисоветской, а потом и антироссийской пропаганды.

    ФСБ также подчеркнула, что западные страны до середины 1943 года сознательно игнорировали факты преступлений немецких фашистов на территории СССР.

    Подчеркивается, что ФСБ располагает информацией о нацистах, совершивших преступления во время Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Эта информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, библиотека и архив Канады обнародовали в интернете 600-страничный доклад о расследовании иммиграции бывших нацистов в Канаду. Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

    Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не состоится в Севастополе из соображений безопасности, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что расписание праздничных мероприятий публиковать не будут, чтобы не подвергать жителей и гостей города возможной опасности.

    «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», – заявил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму было решено не проводить парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Ранее власти Брянской области приняли решение не проводить торжественный проход войск и салют в День Победы из соображений безопасности. В Саратовской области также отменили парад и салют на 9 Мая.

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    5 мая 2025, 20:11 • Новости дня
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    Актер Гогунский назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самые любимые песни о Великой Отечественной войне – «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная», рассказал газете ВЗГЛЯД российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский.

    «Поздравляю всех наступающим великим праздником Победы. Так получилось, что одна из первых, а может, и первая песня, по словам мамы, которую я исполнил в возрасте меньше двух лет, была "День Победы"», – говорит Гогунский. По его словам, эта песня великая и его самая любимая из тех, что посвящены Великой Отечественной войне, поскольку именно с нее началась любовь к музыке.

    В более взрослом возрасте, рассказывает собеседник, ему также полюбилась песня «Журавли». Это трогательная, глубокая песня советского композитора Яна Френкеля на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Гогунский отмечает, что он исполняет и другую прекрасную песню «Журавли», написанную продюсером Максом Фадеевым, в которой «тот же посыл» – люди, которые защищают свою отчизну, остаются в памяти и становятся бессмертными.

    «Еще за мелодичность мне всегда нравилась песня "На безымянной высоте" со своими строчками "Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят". Это те песни, которые трогают с детства. Нравятся мне и духоподъемные песни про войну, такие как "Вставай, страна огромная". Интересно, что эта песня была написана на второй день войны – 24 июня 1941 года – и прошла ее всю с советскими войсками, сыграла большую роль в Победе. Это мощный духоподъемный гимн», – рассказывает артист.

    Кроме того, музыкант среди любимых песен назвал такую народную классику, как «Катюша» и победную казачью песню «Ехал я из Берлина». Ее он исполнял на экзамене, когда учился во ВГИКе.

    «Россию всегда бережет Бог. История не знает за последние 500-700 лет, начиная, наверное, со времен Ивана Грозного, чтобы наша страна кому-то покорялась. Поэтому очень важен дух, который нам придают такого рода песни. Именно поэтому и я посвятил нашим предкам и современникам песню "Победа", которую написал вместе с героем Российской Федерации Александром Михайловичем Белоглазовым», – заключил Гогунский.

    Ранее в российской столице прошла церемония забора частиц Вечного огня от Могилы неизвестного солдата, их поместили в специальные лампы для доставки по России и за рубеж.

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    5 мая 2025, 19:25 • Новости дня
    Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы

    Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит парад Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава правительства Мьянмы поедет в Россию на празднование 80-летия Победы и станет гостем парада на Красной площади в Москве.

    Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что между странами достигнута договоренность, согласно которой расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет на параде вместе с российскими военными на Красной площади. Президент России отдельно подчеркнул, что Мин Аун Хлайн приглашен в Москву на 9 Мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран на 9 Мая.

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    5 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

    В сообщении на сайте столичного ГУ МВД России подчеркивается, что Москва объявлена бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей и других устройств. Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено, а несанкционированный запуск влечет административную или уголовную ответственность.

    Сотрудникам полиции разрешено пресекать полеты беспилотных аппаратов, включая их уничтожение, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества, указали в ведомстве. Там предупредили, что закон «О полиции» позволяет применять оружие против таких устройств. Нарушители будут привлечены к ответственности по статьям 11.4 и 11.5 КоАП с возможным штрафом до 50 тыс. рублей.

    Жителям и гостям Москвы также рекомендовано воздержаться от использования пиротехники, особенно в помещениях, с балконов или вблизи жилых домов, из-за участившихся провокаций. За нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП, а при тяжких последствиях – по нормам Уголовного кодекса.

    Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 о замеченных в небе столицы беспилотниках.

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    5 мая 2025, 16:35 • Новости дня
    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ

    Главный экономист ВЭБ.РФ: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО

    Современным чиновникам предложили изучать опыт работы экономики СССР в период ВОВ
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России воспринимают Великую Отечественную войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры помогут общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны, рассказали газете ВЗГЛЯД участники презентации сборника «Цифры Победы». По их словам, эта книга поможет органам власти изучить опыт СССР, который можно адаптировать для достижения целей СВО.

    «Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».

    «Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.

    «В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».

    «В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.

    Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.

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    5 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией европейские страны и киевские власти пытаются исказить историческое значение памятной даты, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», – сообщило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

    В СВР также заявили, что Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов даже осознавая угрозу своей репутации. Отмечается, что такие действия демонстрируют поддержу авантюрных решений со стороны неонацистского киевского режима.

    В СВР подчеркнули, что именно так следует трактовать решение властей Германии не допускать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашистской Германией.

    В сообщении пресс-бюро говорится: «Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации... и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, а также заявила о попытках Запада переписать историю Победы.

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    6 мая 2025, 03:19 • Новости дня
    Захарова упрекнула Британию в ошибочной тактике по отношению к России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Великобритании «из века в век» нанести ей стратегическое поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала участие украинских военных в лондонском параде, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    «Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», – заявила Захарова.

    Она выразила мнение, что украинские военные, которые маршировали по Лондону, действуют по британскому, англосаксонскому заказу, который ставит целью попытку нанесения стратегического поражения России.

    Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов – вооруженных британским оружием террористов и боевиков.

    Захарова напомнила, что на протяжении истории Россия «переламывает» все, что делает Британия: одерживает победы, возглавляет процесс деколонизации, а также запускает в космос спутник и первого космонавта. Дипломат добавила, что Британия выбрала «не ту» тактику: «А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе».

    Она отметила, что западный индивидуализм не способен понять людей в России, где «не каждый сам за себя». Захарова заявила: ««Мы за всех, за правду, друг за друга». «Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы – это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK. Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные.

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    5 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    В метро Москвы прошла акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Курская» прошла патриотическая акция с участием иностранных блогеров и поздравлением народного артиста Юрия Назарова с 88-летием.

    Организатором выступил благотворительный фонд «Русская земля», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало сотни жителей и гостей города, а также блогеров из разных стран, которые приехали в рамках программы, посвященной 80-летию Победы.

    В этот день чествовали народного артиста Юрия Назарова, которому исполнилось 88 лет. Президент фонда Анна Данилова вручила ему эксклюзивный патриотический платок и поздравила с днем рождения. Назаров в ответ сказал: «Вместе мы делаем большое общее дело! Родина – самое дорогое, что у нас есть».

    В ходе акции артисты, в том числе актриса Полина Нечитайло, Академический хор Московского метрополитена, кадетский хор «Звезда» и детский коллектив «Акси», исполнили военные песни а капелла. К ним присоединились пассажиры столичной подземки. Особым моментом стало выступление иностранных блогеров, которые выучили и спели знаменитую «Катюшу».

    Заместитель гендиректора АНО «ДВФМ» Вахтанг Хикландзе подчеркнул важность знакомства иностранных гостей с символами Великой Отечественной войны. С 2016 года акция «Синий платочек Победы» объединяет около миллиона участников в России и за рубежом, в этом году мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде и охватит около 50 городов.

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    5 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Моди сообщил о визите представителя Индии на торжества в честь 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил участие официального представителя страны в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщили в Кремле.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Кремля, Индия направит своего официального представителя на торжественные мероприятия в Москве в честь 80-летия Победы.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина и граждан России с предстоящей годовщиной Победы, отметив важность этой даты для народов обеих стран, и сообщил, что Индия пошлет представителя на торжественные мероприятия в Москве.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

    Делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве планировалось возглавить министру обороны Раджнатху Сингху.

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    5 мая 2025, 11:42 • Новости дня
    Пропалестинские активисты в Амстердаме пытались сорвать акцию в память о Второй мировой

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Нидерландов несколько человек задержали после попытки сорвать акцию памяти по жертвам Второй мировой войны, сообщил портал NU.nl.

    В Амстердаме шестеро пропалестинских активистов задержаны за попытку сорвать памятную акцию, передает ТАСС.

    Участники мероприятия, посвященного памяти жертв Второй мировой войны, прекратили молчание после выкриков «Свободу Палестине!». Как отметил представитель полиции, задержанные принесли флаг, напоминающий палестинский, и нарушали порядок.

    Двое из шестерых активистов находились в состоянии алкогольного опьянения. По оценке властей, на площади Дам собрались 16 тыс. человек.

    В этом году власти отказались от системы входных билетов, введенной годом ранее для контроля за массовыми протестами, и вход на мероприятие был свободным.

    К мемориалу жертв войны возложили венки король Виллем-Александер, королева Максима, премьер-министр Дик Схоф и родственники погибших.

    Ранее активист с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, был босым и с пораненными ногами.

    В центре Амстердама отметили 80-летие Победы концертом военных песен и маршем с российскими и советскими флагами, на мероприятии собралось около 100 участников.

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