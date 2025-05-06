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«Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в зале ООН
В зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 80-летию Победы. «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет.
Концерт был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрал полный зал, передает РИА «Новости».
Участники коллектива исполнили такие песни, как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка» и другие композиции военных лет, а также современные произведения.
На песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни зрителей встали и подпевали артистам. Среди присутствующих были ветераны, высокопоставленные дипломаты разных стран и сотрудники секретариата ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил: «Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого».
В прошлый раз «Хор Турецкого» выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад.
По словам основателя коллектива Михаила Турецкого, в этом году не все участники смогли получить визы в США. Концерт прошел в рамках международного проекта «Песни Победы», который с 2015 года объединяет людей разных поколений и поддерживает сохранение исторической памяти.
Ранее в Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.