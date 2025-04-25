  • Новость часаТрамп прокомментировал убийство генерала Москалика
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    Запад решил надавить на Зеленского с помощью Кличко
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    5 комментариев
    25 апреля 2025, 23:45 • Новости дня

    Гнесинский ансамбль исполнил советские песни в штаб-квартире ООН в Женеве

    Гнесинский хор Altro Coro исполнил военные песни в штаб-квартире ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    В Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.

    Исполнение бессмертных песен военных лет состоялось в штаб-квартире ООН в Женеве, передает ТАСС.

    Организаторами выступили постоянное представительство России при ООН и «Русский дом» в Риме.

    Мероприятие прошло в Зале прав человека и альянса цивилизаций, вместимость которого была превышена: присутствовали российские дипломаты, представители СНГ, КНДР, швейцарской общественности и сотрудники ООН.

    В течение часа хор Altro Coro под руководством Александра Рыжинского исполнил такие известные композиции, как «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Эх, дороги».

    Зал встречал каждое выступление бурными аплодисментами, а по окончании концерта публика аплодировала стоя и долго не отпускала артистов со сцены.

    Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, отметил: «В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне очень необходимо донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле».

    Он подчеркнул высокий интерес к мероприятию и действенность «мягкой силы».

    Генконсул РФ Игорь Попов сообщил, что иностранцы, посетившие концерт, были поражены эмоциональностью песен, хотя услышали их впервые, и назвал музыку «высоким искусством, которое связывает народы».

    Александр Рыжинский добавил, что Altro Coro чаще гастролирует по России, но и в Европе коллектив собирает полные залы дважды в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские фильмы один за другим получают отказы в участии в зарубежных фестивалях даже при наличии предварительных договоренностей.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил решение Японии продолжать проведение гастролей российских артистов и дней культуры, несмотря на политическую напряженность.

    25 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

    Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
    @ Александра Зубенко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В убийстве генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецслужб. Похожим образом был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов – тогда был заминирован электросамокат, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба.

    «Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

    Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

    «Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

    Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

    По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

    Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

    В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

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    25 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики страны

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, такой подход сравним с рецептурным препаратом, который используют многие центральные банки мира, но для успеха лечения назначенный курс нужно пройти до конца, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство». Она добавила, что «промедление или недостаточная дозировка» может только усугубить состояние экономики.

    Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.

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    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    25 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда

    Bloomberg: Российские нефтедобытчики ускорили темпы бурения до пятилетнего максимума

    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские нефтедобывающие компании нарастили объемы бурения скважин до уровня в более 2370 км за два месяца в среднем, несмотря на санкции, передает Bloomberg.

    Буровая активность российских нефтяников достигла максимального уровня за последние пять лет. Согласно последним данным, в январе и феврале эксплуатационное бурение составляло в среднем более 2370 км, что превышает показатели последних лет, передает Bloomberg.

    Такой темп на треть выше уровня 2022 года и свидетельствует о высокой устойчивости российской нефтяной отрасли к западным ограничениям, отмечает агентство.

    «Мы можем с уверенностью сказать, что российская нефтесервисная отрасль по большей части успешно адаптировалась к режиму санкций», – сказал аналитик акций нефтегазового сектора Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

    Он добавил, что благодаря бурению общая мощность России по добыче сырой нефти и легкого нефтяного конденсата составляет от 11 до 11,5 млн баррелей в день, что практически не изменилось с 2016 года.

    Российским производителям нефти необходимо поддерживать высокие темпы бурения, чтобы страна могла наращивать добычу сырой нефти в соответствии с планом ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу, говорится в материале.

    Эксперты отмечают, что бурение в зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири, становится более технологичным: порядка 80% эксплуатационных скважин в регионе уже являются горизонтальными, и эта доля будет расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg еще в январе 2024 года отмечало наращивание Россией бурения нефтедобывающих скважин. За 2023 год объем эксплуатационного бурения в стране превысил 30 тыс. км.

    Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки.

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    25 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Цивилев заявил о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году

    Цивилев: Поставки российского газа в Иран через Азербайджан стартуют в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Первые поставки газа из России в Иран по существующему маршруту через Азербайджан планируют начать в 2025 году после завершения переговоров по цене, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Начало поставок российского газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров в год запланировано на 2025 год. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, что газ будет поставляться по существующей инфраструктуре через Азербайджан, ведутся переговоры о цене, передает ТАСС.

    «В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров... Цену согласовывают сейчас компании друг с другом... Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем», – сказал Цивилев на 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад уточнил, что сделку стараются согласовать как можно скорее.

    Кроме того, стороны обсудили на заседании продление работы российских компаний на нефтегазовых месторождениях Ирана и транзит российских нефтепродуктов.

    «Договорились, как можем поставлять российский газ через территорию Ирана, и обсудили другие возможные пути транзита российских нефтепродуктов через территорию нашей страны», – сказал Пакнежад.

    По итогам заседания межправкомиссии Цивилев отметил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. Российская и иранская стороны считают, что потенциал роста взаимной торговли гораздо выше этих цифр.

    Министр Пакнежад считает, что реализация совместных соглашений позволит «повысить уровень товарооборота от 4 до 6 млрд долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине. Ранее в апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.

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    25 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Кличко предположил, что украинские власти могут согласиться на уступки России ради временного мира, передает ТАСС.

    По его словам, такое решение может быть принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом он не стал называть конкретные районы, которые могут быть переданы.

    Кроме того, мэр Киева также заявил, что народ Украины никогда не признает подобные уступки, даже если власти пойдут на них ради завершения конфликта.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.


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    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    25 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 79 украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что большинство БПЛА, а именно 59, были сбиты над территорией Республики Крым.

    Кроме того, 11 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, четыре – в Белгородской области, по два устройства в Курской и Нижегородской областях, а один БПЛА был уничтожен в Ивановской области.

    Ранее сообщалось, что над Крымом и Белгородской областью были сбиты семь украинских беспилотников. В результате пожара, который начался из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области.

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    25 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Лавров рассказал о сигналах Франции к решению проблем совместно с Россией

    Лавров рассказал о сигналах Франции к России по решению проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Париж иногда подает Москве сигналы о готовности решать возникшие между странами проблемы.

    По его словам, такие обращения французских партнеров зачастую делаются «шепотом», передает ТАСС.

    В ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы Лавров отметил: «Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом».

    Напомним, 1 апреля в Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Он заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

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    25 апреля 2025, 12:31 • Новости дня
    МВД Украины подтвердило нахождение пленных в сбитом Ил-76

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в российском самолете Ил-76, который был сбит Вооруженными силами Украины в январе 2024 года над Белгородской областью, находились украинские пленные.

    По его словам, в самолете было около 60 человек, и большая часть из них были военнопленные, которых перевозили на обмен, передает РИА «Новости».

    «Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500», – заявил Тимченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot. На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россия передала Украине тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76.

    Данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

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    25 апреля 2025, 10:17 • Новости дня
    ФСБ показала задержание румынского шпиона в Сочи

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ опубликовала кадры задержания 22-летнего румына, собиравшего в Сочи информацию о российских системах ПВО по заданию украинских спецслужб.

    Мужчина 2002 года рождения был задержан в Сочи по подозрению в шпионаже в пользу Украины. На кадрах видно, как оперативники задерживают фигуранта на одной из улиц города, передает РИА «Новости».

    По информации ЦОС ФСБ, задержанный дал признательные показания. На допросе на английском языке он сообщил, что взаимодействовал со старшим офицером украинской разведки по имени Владимир.

    По словам задержанного, он заметил расчет ПВО на трассе из Сочи в Адлер, определил его координаты и передал данные украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи задержан гражданин Румынии по подозрению в передаче Украине сведений о местах размещения систем ПВО летом 2024 года.

    Ранее на этой неделе российские спецслужбы пресекли деятельность Дмитрия Руснака, прибывшего в страну с разведывательной миссией по заданию молдавских спецслужб. До этого ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.

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    25 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    ООН: Гутерриш не посетит Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в торжествах в честь 80-летия Победы, которые пройдут в столице России.

    Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о запланированном визите Гутерриша в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дюжаррик заявил: «Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 мая не предусмотрен, его фамилии нет в гостевых списках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    25 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в «исторической амнезии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после возложения цветов к плите «Дух Эльбы» заявила, что страны Запада страдают «исторической амнезией».

    Дипломат подчеркнула, что Россия будет делать все возможное для сохранения исторической памяти и памяти о героях, в том числе рассказывая о совместной борьбе с нацизмом, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ответ на попытки искажения истории нужно сохранять собственную память и стоически реагировать на любые провокации, отдавая дань уважения героям. Она подчеркнула: «Мы действительно будем отвечать взаимностью всем тем, в том числе и на Западе, для кого это тоже свято».

    Дипломат сообщила, что российские посольства получают сотни писем благодарности от потомков ветеранов и гражданского общества разных стран за публикации архивных документов и рассекреченных материалов, поддержку ветеранов и организацию памятных мероприятий.

    Захарова напомнила, что три года российским дипломатам не позволяли возлагать цветы на Арлингтонском кладбище, отметив, что подобные действия предают память антифашистов. Она также указала на связь между событиями 80-летней давности и современными вызовами, подчеркнув, что борьба с нацистскими устремлениями продолжается.

    И. о. директора департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов сообщил, что после трех лет перерыва в Вашингтоне вновь возобновили церемонию возложения цветов в честь встречи на Эльбе. По его словам, также готовятся дополнительные мероприятия с участием американских ветеранов, что, по мнению дипломата, является важным позитивным сигналом.

    Мемориальная плита «Дух Эльбы» была установлена в 1995 году в Парке Победы в честь встречи советских и американских войск на Эльбе, которая символизировала боевое содружество в борьбе с нацизмом.

    Накануне Захарова сообщила, что американские власти одобрили памятное мероприятие российского посольства на Арлингтонском кладбище ко Дню встречи на Эльбе 25 апреля.

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    25 апреля 2025, 12:43 • Новости дня
    Россиянка без билета пробралась на рейс Нью-Йорк – Париж

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница США Светлана Дали сумела пройти на международный рейс без билета, используя коридор для экипажа, что зафиксировала камера.

    Проживающая в США Светлана Дали проникла без билета на борт самолета по маршруту Нью-Йорк – Париж, передает канал «360».

    Россиянка вошла в очередь на посадку, а в зону посадки прошла через специальный коридор, предназначенный для экипажа. По разным данным, она либо заняла пустое кресло, либо скрывалась в туалете во время полета. Очевидцы сообщили, что по прибытии в Париж россиянка около десяти минут делала вид, что ищет свой посадочный талон. После приземления Светлану Дали задержали и выслали обратно в США.

    Ранее житель Дагестана проспал посадку на рейс в Махачкалу и самостоятельно вышел на летное поле аэропорта Сургута, чтобы успеть на свой самолет.

    До этого пассажир без билета проник на борт Ту-154 в Якутске.

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    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

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    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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