Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Гнесинский ансамбль исполнил советские песни в штаб-квартире ООН в Женеве
Гнесинский хор Altro Coro исполнил военные песни в штаб-квартире ООН
В Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.
Исполнение бессмертных песен военных лет состоялось в штаб-квартире ООН в Женеве, передает ТАСС.
Организаторами выступили постоянное представительство России при ООН и «Русский дом» в Риме.
Мероприятие прошло в Зале прав человека и альянса цивилизаций, вместимость которого была превышена: присутствовали российские дипломаты, представители СНГ, КНДР, швейцарской общественности и сотрудники ООН.
В течение часа хор Altro Coro под руководством Александра Рыжинского исполнил такие известные композиции, как «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Эх, дороги».
Зал встречал каждое выступление бурными аплодисментами, а по окончании концерта публика аплодировала стоя и долго не отпускала артистов со сцены.
Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, отметил: «В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне очень необходимо донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле».
Он подчеркнул высокий интерес к мероприятию и действенность «мягкой силы».
Генконсул РФ Игорь Попов сообщил, что иностранцы, посетившие концерт, были поражены эмоциональностью песен, хотя услышали их впервые, и назвал музыку «высоким искусством, которое связывает народы».
Александр Рыжинский добавил, что Altro Coro чаще гастролирует по России, но и в Европе коллектив собирает полные залы дважды в год.
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