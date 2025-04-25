Гнесинский хор Altro Coro исполнил военные песни в штаб-квартире ООН

Tекст: Денис Тельманов

Исполнение бессмертных песен военных лет состоялось в штаб-квартире ООН в Женеве, передает ТАСС.

Организаторами выступили постоянное представительство России при ООН и «Русский дом» в Риме.

Мероприятие прошло в Зале прав человека и альянса цивилизаций, вместимость которого была превышена: присутствовали российские дипломаты, представители СНГ, КНДР, швейцарской общественности и сотрудники ООН.



В течение часа хор Altro Coro под руководством Александра Рыжинского исполнил такие известные композиции, как «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Эх, дороги».

Зал встречал каждое выступление бурными аплодисментами, а по окончании концерта публика аплодировала стоя и долго не отпускала артистов со сцены.

Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, отметил: «В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне очень необходимо донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле».

Он подчеркнул высокий интерес к мероприятию и действенность «мягкой силы».

Генконсул РФ Игорь Попов сообщил, что иностранцы, посетившие концерт, были поражены эмоциональностью песен, хотя услышали их впервые, и назвал музыку «высоким искусством, которое связывает народы».

Александр Рыжинский добавил, что Altro Coro чаще гастролирует по России, но и в Европе коллектив собирает полные залы дважды в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские фильмы один за другим получают отказы в участии в зарубежных фестивалях даже при наличии предварительных договоренностей.

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