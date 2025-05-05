«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.2 комментария
Ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» победил «Салават Юлаев» вышел в финал Кубка Гагарина
В пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2.
Встреча состоялась в Ярославле. Авторами заброшенных шайб у победителей стали Александр Радулов, оформивший дубль на седьмой и 59-й минутах, а также Егор Сурин, отличившийся на 36-й и 52-й минутах. У проигравших шайбы забросили Скотт Уилсон и Александр Хмелевский, передает ТАСС.
Серия завершилась победой «Локомотива» с общим счетом 4:1. В финале Кубка Гагарина команда из Ярославля встретится с сильнейшим в паре челябинский «Трактор» – московское «Динамо». На данный момент «Трактор» ведет в серии со счетом 3:1, а следующий матч пройдет шестого мая в Челябинске.
Ранее сообщалось, что во время третьего матча полуфинала КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» нападающий уфимской команды Петр Хохряков получил серьезную травму головы.