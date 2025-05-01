Игрока «Салавата Юлаева» Хохрякова увезли со льда на носилках

Tекст: Мария Иванова

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом» нападающий хозяев Петр Хохряков получил травму головы после столкновения с бортом и был увезен со льда на носилках, передает ТАСС.

Инцидент произошел на 49-й минуте встречи: Хохрякова толкнул защитник гостей Никита Черепанов, который за этот эпизод получил удаление до конца игры.

Сам матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Локомотива». За победителей отличились Алексей Береглазов, Никита Кирьянов, Александр Радулов и Максим Березкин. У «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Владислав Ефремов и Александр Хмелевский.

Ближе к концу игры Хмелевский сравнял счет, но взятие ворот не было засчитано из-за нарушения правил Денисом Яном, который получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ярославцев.

Следующий матч полуфинальной серии состоится в Уфе 3 мая. В этом сезоне оба клуба успешно преодолели предыдущие раунды плей-офф: «Салават Юлаев» обыграл «Спартак» и «Сибирь», а «Локомотив» оказался сильнее «Авангарда» и «Торпедо».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о проработке возможности проведения матчей между сборными из игроков КХЛ и NHL в Петербурге и Вашингтоне, отметив наличие серьезных организационных трудностей.