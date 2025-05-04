Российские авиакомпании продолжили выполнять рейсы в Тель-Авив после обстрела

Самолеты Red Wings и Азимута приземлились в Тель-Авиве после обстрела аэропорта

Tекст: Денис Тельманов

По информации сервиса Flightradar, российские авиаперевозчики Red Wings и «Азимут» продолжили полеты в Тель-Авив, передает ТАСС. В частности, самолет Red Wings рейса WZ019 вылетел из Москвы 4 мая и успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в 22:56 по московскому времени.

Авиакомпания «Азимут» также осуществила два полета из Сочи в тот же аэропорт 4 мая: рейс A4-5025 прибыл в 13:30, а рейс A4-5023 – в 19:13. Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, на 5 мая у Red Wings и «Азимута» запланировано по одному рейсу в Тель-Авив.

Утром 4 мая в Израиле была объявлена воздушная тревога из-за ракетного обстрела с территории Йемена. После этого на территории аэропорта Бен-Гурион были обнаружены обломки ракеты. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Израиль нанесет ответный семикратный удар по тем, кто его атакует», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «еще больше ударов» в ответ на эти атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов на севере Йемена объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам и призвало авиакомпании отменить рейсы в страну.

После появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

Польский авиаперевозчик LOT отменил рейсы в Израиль по причине ракетного удара по аэропорту.