Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

Tекст: Дарья Григоренко

В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» Путину задали вопрос, думает ли он, «что дальше и кто дальше». «Я всегда об этом думаю», – отреагировал президент, передает ТАСС.

Он пояснил, что постоянно смотрит на возможных кандидатов и оценивает их потенциал. Однако свой голос Путин не считает решающим.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – подытожил глава государства.

Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. «Это из семьи идет, из среды, в которой я вырос. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России, – подчеркнул российский лидер. – Дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало».

Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.