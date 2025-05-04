Внуково временно прекратил прием и отправку всех рейсов

Внуково временно прекратил прием и отправку рейсов из-за введенных ограничений

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Внуково с 9.06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Работа воздушной гавани приостановлена в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и персонал аэропорта выполняют все необходимые процедуры для поддержания безопасности. Представители Внуково подчеркнули, что безопасность пассажиров и полетов остается главным приоритетом в данный момент. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Пулково в Петербурге приостановил посадку и вылет самолетов. В тот же день аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля прекратили обслуживание рейсов из-за мер безопасности.