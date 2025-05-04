Суд Египта приговорил израильтян к пяти годам тюрьмы

Двух израильских туристов осудили за нападение на работников отеля

Tекст: Денис Тельманов

Суд Египта вынес приговор двум гражданам Израиля, осудив их на пять лет заключения за нападение на работников отеля в курортной Табе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в конце августа 2024 года, когда двое израильских арабов, находясь на отдыхе, отказались платить за алкогольные напитки и напали на троих сотрудников гостиницы. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

После происшествия туристов задержали, и им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан и порче имущества отеля. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по этим статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

Египетские власти призывали к введению режима прекращения огня на всех палестинских территориях и размещению международного миротворческого контингента для содействия восстановлению сектора Газа.

Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.