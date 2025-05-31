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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    50 комментариев
    31 мая 2025, 14:33 • Новости дня

    Медведев предрек экономический крах Германии из-за глупой политики

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за непродуманной политики Берлина Германия может столкнуться с экономическим крахом в ближайшее время, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев обратил внимание на интервью главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который в интервью газете Suddeutsche Zeitung.заявил, что больше не ждет полного поражения России из-за наличия у нее ядерного оружия. По мнению Медведева, подобные заявления показывают, что в Берлине осознают невозможность капитуляции России, передает ТАСС.

    «Мы же с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Вадефуль в беседе с журналистами высказал мнение, что конфликт на Украине, вероятно, будет урегулирован путем переговоров, так как рассчитывать на «полное поражение, в смысле капитуляции ядерной России», не приходится.

    Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил риски, связанные с поддержкой Германией производства дальнобойного оружия на Украине.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки ракет Taurus на Украину усилят вовлеченность Германии в конфликт с Россией.

    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (37)
    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

    Коментарии (41)
    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (5)
    29 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе

    L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу словами о крахе Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о возможном крахе Германии западные СМИ расценили как предостережение для всего европейского континента.

    Лавров сделал предупреждение всей Европе словами о движении Германии к краху, сообщает РИА «Новости». Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, слова Лаврова больше похожи на историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всего Евросоюза.

    В публикации L'AntiDiplomatico отмечается: «Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов».

    Издание подчеркивает, что на фоне попыток России и Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, германская элита выбирает курс на милитаризацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России заявил, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте на Украине. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею поставок Киеву дальнобойного оружия.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

    Коментарии (32)
    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (18)
    28 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    @ bmvg.de

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

    Как сообщило Минобороны ФРГ, соглашение предполагает прямые инвестиции Берлина в украинский оборонный сектор и контракт между украинской стороной и германскими оборонными компаниями, передает ТАСС. В министерстве уточнили, что значительное количество дальнобойных систем будет произведено в 2025 году.

    Германия также обязалась продолжить поставки боеприпасов. В присутствии Писториуса Умеров и представители Diehl подписали отдельный контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Общий объем поддержки составит около 5 млрд евро, финансирование будет осуществляться из уже одобренных парламентом ФРГ фондов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Сообщалось, что Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Коментарии (46)
    29 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», сообщает канал ZDF.

    Он отметил, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», однако не стал давать конкретных сроков или подтверждать решение, передает новостное приложение ZDFheute от немецкой телекомпании.

    Мерц также подчеркнул, что подготовка украинских военных к эксплуатации Taurus займет несколько месяцев.

    По его словам, передача ракет в течение полугода или года не принесет Украине немедленной пользы, поэтому сейчас приоритетом остается укрепление текущей военной поддержки.

    Мерц добавил, что Германия ведет тесные консультации по этому поводу с европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили дальнобойные ракеты Киеву.

    Также в эфире ZDF канцлер подчеркнул, что прекращение конфликта находится исключительно в руках России, при этом дипломатические усилия Запада, включая инициативы при участии Ватикана, уже исчерпаны.

    Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

    Коментарии (16)
    28 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    Песков назвал слова Мерца о дальнобойном оружии на Украине «провоцированием войны»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Германии по дальнобойному оружию безответственной и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о начале производства дальнобойного оружия на украине не станут серьезным препятствием для попыток мирного урегулирования ситуации, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца в беседе с журналистами.

    Песков подчеркнул, что считает такую позицию Берлина безответственной. По его словам, «это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше». Он добавил, что заявления Мерца прямо препятствуют выходу на траекторию мирного процесса и способствуют опасной тенденции.

    Песков выразил надежду, что подобные высказывания Германии все же не станут непреодолимым барьером для будущих мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

    Заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    28 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Швейцария связала с Украиной продажу танков Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Швейцария согласилась продать свои танки компании из Германии только при строгом запрете на их дальнейшую передачу Украине.

    Продажа танков Швейцарией Германии возможна только при условии договорного запрета на их реэкспорт на Украину, передает РИА «Новости». Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

    В документе отмечено, что Федеральный совет еще 28 июня 2023 года ввел запрет на продажу этих танков Германии, так как планировалось их возможное дальнейшее направление на Украину. Сейчас компания RUAG обратилась в Государственный секретариат экономики с запросом на разрешение торговли данными боевыми танками. Предполагается, что покупателем станет компания, расположенная на территории Германии.

    В заявлении также подчеркнули: «Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения».

    Ранее министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

    Коментарии (3)
    28 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

    Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times писала, что Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране.

    Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркивал, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

    Коментарии (17)
    29 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    @ Jose Colon / Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины, пишет Die Welt.

    Издание ссылается на источники в правительстве ФРГ, которые рассказали, что Киев в мае уже обращался к Минобороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo, передает «Коммерсантъ».

    По словам собеседников газеты, данная просьба получила одобрение со стороны Германии. Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 млн евро.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

    Коментарии (6)
    28 мая 2025, 16:10 • Новости дня
    Мерц объявил о планах финансировать производство дальнобойных ракет на Украине
    Мерц объявил о планах финансировать производство дальнобойных ракет на Украине
    @ Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности, а также профинансировать закупку терминалов Starlink, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Он уточнил: «Мы будем финансировать покупку существенного количества терминалов Starlink. Кроме того, наши министерства обороны подпишут меморандум о дальнобойных ракетах», передает «Интерфакс».

    Мерц особо подчеркнул, что речь идет именно о финансировании производственных мощностей на территории Украины, а не о передаче уже готовых немецких ракет. По его словам, на создаваемые ракеты не будет накладываться никаких ограничений по дальности.

    В свою очередь, телеканал Sky News предположил, что заявление Мерца может означать отказ Берлина от передачи Украине ракет типа Taurus из запасов Бундесвера.

    В среду Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует посетить Германию для переговоров с Мерцем по вопросам военного сотрудничества и поставок вооружений, включая ракеты Taurus. До этого Bild сообщил о возможной передаче Украине немецких РСЗО MARS II и системы ПВО IRIS-T.

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    30 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    В Германии выросли опасения за сохранность золотых резервов в банке Нью-Йорка
    В Германии выросли опасения за сохранность золотых резервов в банке Нью-Йорка
    @ IMAGO/Michael Piepgras/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии усилились публичные дебаты по поводу хранения части национальных золотых резервов в Нью-Йорке на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Reuters.

    Дискуссия о безопасности немецких золотых резервов за рубежом, в частности в Нью-Йорке, была в основном темой для правых политиков и энтузиастов, передает Reuters.

    Сейчас вопрос стал шире обсуждаться в обществе после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Бундесбанк владеет вторым по величине в мире запасом золота – 3352 тонны, треть которого хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка со времен холодной войны.

    По данным издания, в последние недели эта тема получила новый виток из-за резких заявлений и действий Трампа в отношении союзников США, а также его нападок на ФРС.

    Федерация налогоплательщиков Германии обратилась к Бундесбанку и Минфину с призывом вернуть золото из Соединенных Штатов. Замглавы федерации Михаэль Йегер заявил, что стремление Трампа контролировать ФРС, по его мнению, означает и контроль над немецкими золотыми резервами, поэтому активы должны быть возвращены на родину.

    Депутат Европарламента Маркус Фербер отметил, что США больше не являются прежним надежным партнером, а непредсказуемость Трампа не исключает появления у него необычных идей по отношению к иностранному золоту. Он подчеркнул, что политика Бундесбанка в отношении резервов должна учитывать новые геополитические реалии.

    Германские общественные телеканалы также выпустили материалы о сохранности золота в Нью-Йорке. В ответ на запрос, Бундесбанк заявил о сохранении статуса Федерального резервного банка как важного места хранения и отметил, что полностью доверяет этому партнеру. Минфин Германии акцентировал независимость Бундесбанка и перенаправил вопросы к центробанку.

    При этом эксперты считают, что любые намеки на возможный вывод золота из Нью-Йорка могут быть восприняты как сигнал недоверия к ФРС и его независимости.

    Ранее европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США.

    Коментарии (7)
    28 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    Зеленский отменил визит на вручение премии Карла Великого из-за ситуации на фронте

    Spiegel: Зеленский из-за ситуации на фронте пропустит вручение премии Карла Великого

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, где после переговоров в Берлине должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако в последний момент решил вернуться в Киев, пишет Spiegel.

    «Учитывая серьезную ситуацию на Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, он вернется в Киев», – пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Ранее в этот день Зеленский провел переговоры с канцлером РФГ Фридрихом Мерцем в Берлине и получил новые заверения в военной поддержке.

    Он также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. Около восьми часов вечера самолет Зеленского вылетел в восточном направлении, уточняется в публикации.

    В 2023 году Зеленский сам получил премию Карла Великого. На этот раз он планировал посетить церемонию награждения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев рассчитывает получить от западных стран 30 млрд долларов для организации собственного производства вооружений и обеспечения продолжения боевых действий с Россией, заявил Зеленский.

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Методы давления на Россию в Европе стали переносить на Африку

    Франция собирается ограбить Алжир. Отношения двух стран переживают кризис, в каких-то аспектах напоминающий российско-европейские отношения, и примерно те же беззаконные методы Париж угрожает применить к представителям алжирской элиты. Что к этому привело и какими будут последствия? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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