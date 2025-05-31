Медведев предрек экономический крах Германии из-за глупой политики

Tекст: Вера Басилая

Медведев обратил внимание на интервью главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который в интервью газете Suddeutsche Zeitung.заявил, что больше не ждет полного поражения России из-за наличия у нее ядерного оружия. По мнению Медведева, подобные заявления показывают, что в Берлине осознают невозможность капитуляции России, передает ТАСС.

«Мы же с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Вадефуль в беседе с журналистами высказал мнение, что конфликт на Украине, вероятно, будет урегулирован путем переговоров, так как рассчитывать на «полное поражение, в смысле капитуляции ядерной России», не приходится.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил риски, связанные с поддержкой Германией производства дальнобойного оружия на Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки ракет Taurus на Украину усилят вовлеченность Германии в конфликт с Россией.