Tекст: Александра Юдина

Полянский считает, что такие действия несут риски не только для самой Германии, но и для всей Европы, поскольку европейская экономика значительно зависит от немецкой промышленности и финансов, передает ТАСС.

Он отметил, что результат подобных усилий может оказаться крайне негативным для Европейского союза и ФРГ.

Полянский также заявил, что те, кто возглавляет Германию, должны учитывать последствия провокационных шагов, направленных на поддержку Украины вооружениями большой дальности.

Ранее в бундесвере рассказали, что немецкие системы вооружения большой дальности могут поступить в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель.