Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Полянский предупредил о последствиях финансирования оружия со стороны Германии
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение о рисках, связанных с поддержкой Германией производства дальнобойного оружия на Украине.
Полянский считает, что такие действия несут риски не только для самой Германии, но и для всей Европы, поскольку европейская экономика значительно зависит от немецкой промышленности и финансов, передает ТАСС.
Он отметил, что результат подобных усилий может оказаться крайне негативным для Европейского союза и ФРГ.
Полянский также заявил, что те, кто возглавляет Германию, должны учитывать последствия провокационных шагов, направленных на поддержку Украины вооружениями большой дальности.
Ранее в бундесвере рассказали, что немецкие системы вооружения большой дальности могут поступить в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель.