Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Стало известно о начале испытаний беспилотного истребителя SААВ
Шведская компания SААВ реализует проект испытаний беспилотного истребителя, способного наносить удары по целям глубоко за линией фронта уже в следующем году.
Как сообщает газета Svenska dagbladet, компания SААВ в 2026 году начнет испытания беспилотного истребителя нового поколения, передает ТАСС. Речь идет о системе Loyal Wingman, предназначенной для сопровождения пилотируемых боевых самолетов и совместного ведения боя.
Генеральный директор SААВ Микаэль Юханссон отметил, что беспилотные машины будут иметь характеристики, близкие к пилотируемым истребителям, в том числе возможности поражать цели на территории противника. В интервью он заявил: «Они будут обладать почти такими же возможностями, как и пилотируемый истребитель. Затем возникает вопрос, смогут ли они летать на сверхзвуковых скоростях, как долго они смогут оставаться в воздухе и какой у них будет потенциал вооружения. Но сомнений нет, что они смогут находить цели глубоко внутри территории [противника] и иметь потенциал вооружения для их поражения».
Юханссон также подчеркнул, что беспилотные истребители смогут сопровождать обычные самолеты в количестве более двух машин, а их производство будет более масштабным и автоматизированным. Благодаря этому стоимость беспилотников окажется существенно ниже стоимости пилотируемых истребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах создать беспилотную версию истребителя F-35.