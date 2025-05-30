Tекст: Евгения Караваева

Российский посол в Британии Андрей Келин заявил, что размещение и развертывание даже небольшого военного контингента на Украине обойдется британскому бюджету примерно в 2 млрд фунтов стерлингов в год, передает РИА «Новости». По его словам, такие расходы в нынешней экономической ситуации страны выглядят малореалистичными и осуществление подобного шага крайне маловероятно.

Келин подчеркнул: «Направлять войска, какой-то контингент, даже самый маленький... это до двух миллиардов фунтов стерлингов в год. Размещение и развертывание с учетом ротации и так далее. Сейчас это для бюджета Великобритании малореалистично... все это выглядит... политически, может быть, интересно, но реализма здесь мало».

Он отметил, что подобные заявления со стороны Британии и Франции остаются в рамках исходной позиции Запада, который декларирует возможность отправки войск, чтобы сохранить за собой возможность участия в будущих переговорах. Келин предположил, что данная риторика направлена на формальное закрепление права на участие в дипломатическом процессе.

В марте глава МИД России Сергей Лавров указал, что власти России не видят компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Лавров отметил, что появление такого контингента означает создание «фактов на земле», после чего страны Запада не будут согласовывать условия мирного урегулирования. Ранее в МИД подчеркивали, что европейские планы по отправке миротворцев – это провокация, поддерживающая иллюзии у руководства в Киеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о возможности размещения своих войск в Арктике.