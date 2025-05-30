Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Уроженку Киргизии на Камчатке лишили российского гражданства
Уроженку Киргизии обязали покинуть Россию, ее российское гражданство аннулировали, сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
«Полицией вынесено решение о прекращении гражданства России 39-летней уроженки Киргизской Республики», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Российский паспорт она получила в 2020 году, документ у нее изъят. Женщину уличили в «действиях, создающих угрозу национальной безопасности» России и «негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе». Она должна покинуть Россию в течение трех дней, сообщило ведомство в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчине из Днепропетровской области Украины аннулировали российское гражданство из-за подозрений в действиях, создающих угрозу безопасности страны. Уроженца одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства и депортировали с запретом на въезд сроком 50 лет после конфликта на межнациональной почве в Липецке.