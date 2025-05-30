Уроженку Киргизии на Камчатке лишили российского гражданства

Tекст: Антон Антонов

«Полицией вынесено решение о прекращении гражданства России 39-летней уроженки Киргизской Республики», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Российский паспорт она получила в 2020 году, документ у нее изъят. Женщину уличили в «действиях, создающих угрозу национальной безопасности» России и «негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе». Она должна покинуть Россию в течение трех дней, сообщило ведомство в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчине из Днепропетровской области Украины аннулировали российское гражданство из-за подозрений в действиях, создающих угрозу безопасности страны. Уроженца одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства и депортировали с запретом на въезд сроком 50 лет после конфликта на межнациональной почве в Липецке.