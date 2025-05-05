В Чебоксарах украинца лишили гражданства за угрозу безопасности

МВД Чувашии лишило уроженца Украины гражданства за угрозу безопасности России

Tекст: Дарья Григоренко

Решение о прекращении гражданства принято после поступления информации от ФСБ о причастности 34-летнего уроженца бывшей союзной республики к действиям, представляющим угрозу безопасности России. МВД Чувашии уточнило, что этот человек получил российский паспорт в январе 2017 года и был зарегистрирован в Чебоксарах, передает РИА «Новости».

«В связи с указанными сведениями и нарушением обязательства быть верным России и выполнять свой гражданский долг, его гражданство Российской Федерации прекращено», – говорится в сообщении МВД. Российский и заграничный паспорта мужчины признаны недействительными, а информация об этом внесена в соответствующие учетные базы.

Также отмечается, что мужчина будет снят с регистрационного учета по месту жительства в Чебоксарах, как подчеркивается в публикации МВД.

Ранее сообщалось, что после конфликта на межнациональной почве в Липецке уроженец одной из стран Центральной Азии лишен российского гражданства и был депортирован с запретом на въезд сроком 50 лет.