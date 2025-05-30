Tекст: Антон Антонов

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.