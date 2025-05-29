Задержан организатор штурма парламента Грузии во время визита депутатов Госдумы

В Тбилиси задержан организатор штурма парламента Грузии во время пребывания в нем депутатов Госдумы

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

МВД пока это не комментирует, однако, по данным окружения 45-летнего Мелии, оппозиционер был задержан в тот момент, когда направлялся на запись телепередачи.

Ранее Мелия был председателем саакашвилевского «Единого национального движения». В 2019 году он организовал штурм парламента Грузии из-за визита в Тбилиси на Межпарламентскую Ассамблею православия российских депутатов. Его осудили, однако тогдашняя президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера.

В этом году Мелия был вызван временной следственной комиссией парламента, которая изучает деятельность саакашвилевских властей, но он отказался явиться, тем самым нарушив закон. Суд назначил ему залог в пятьдесят тысяч лари (свыше 18 тыс. долларов). Мелия отказался платить. На пятницу назначен еще один суд по этой статье, Никанору Мелии грозит до года лишения свободы. Он публично заявлял, что не прибудет 30 мая в Тбилгорсуд.

Ранее за неявку на заседание комиссии были взяты под стражу лидер оппозиционной партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили.