L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу словами о крахе Германии

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров сделал предупреждение всей Европе словами о движении Германии к краху, сообщает РИА «Новости». Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, слова Лаврова больше похожи на историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всего Евросоюза.

В публикации L'AntiDiplomatico отмечается: «Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов».

Издание подчеркивает, что на фоне попыток России и Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, германская элита выбирает курс на милитаризацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России заявил, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте на Украине. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею поставок Киеву дальнобойного оружия.