Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», однако не стал давать конкретных сроков или подтверждать решение, передает новостное приложение ZDFheute от немецкой телекомпании.

Мерц также подчеркнул, что подготовка украинских военных к эксплуатации Taurus займет несколько месяцев.

По его словам, передача ракет в течение полугода или года не принесет Украине немедленной пользы, поэтому сейчас приоритетом остается укрепление текущей военной поддержки.

Мерц добавил, что Германия ведет тесные консультации по этому поводу с европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили дальнобойные ракеты Киеву.

Также в эфире ZDF канцлер подчеркнул, что прекращение конфликта находится исключительно в руках России, при этом дипломатические усилия Запада, включая инициативы при участии Ватикана, уже исчерпаны.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.