Силуанов сообщил о росте индексации зарплат бюджетников в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы в 2025 году составит 16,8%, а не 13,2%, как предполагалось ранее, передает ТАСС. Министр финансов Антон Силуанов сообщил об этом во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил: «Что касается в первую очередь увеличения заработных плат работников бюджетной сферы в связи с уточнением фактической динамики уровня заработной платы в 2024 году и прогнозных показателей по заработной плате в текущем году. Потому что в 2024 году уровень заработной платы возрос с 17,9% до 18,3%. А в текущем году мы планируем рост этого показателя с 13,2% до 16,8%. Соответственно, те параметры, которые привязаны к уровню оплаты труда, мы дополнительно доиндексируем».

В рамках поправок в бюджет также планируется выделение дополнительных средств. Около 130 млрд рублей предусмотрено на индексацию оплаты труда в бюджетной сфере, почти 280 млрд рублей – на выполнение обязательств по льготной ипотеке, 50 млрд рублей – на поддержку предпринимателей через «Фабрику проектного финансирования» и более 55 млрд рублей – на субсидирование ставок по кредитам для агропромышленного сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2026 года пенсии в России будут индексироваться дважды – в феврале и апреле, с учетом инфляции и доходов Социального фонда.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, что затронет около 4,2 млн россиян, включая людей с инвалидностью.