Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Ветераны СВО из ДНР проведут «Уроки Мужества» для молодежи в ЕАО
В Еврейскую автономную область приехали ветераны специальной военной операции из Донецкой народной республики. В рамках своего визита они встретились с властями региона, проведут «Уроки Мужества» для молодежи.
Делегация участников специальной военной операции из ДНР прибыла в Еврейскую автономную область, говорится в Telegram-канале правительства ЕАО. Ветераны начали визит с посещения музея на сопке Июнь-Корань в поселке Волочаевка, где им рассказали об истории Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Далее бойцы встретились с врио губернатора ЕАО Марией Костюк.
«Некоторых из бойцов я знаю лично, с другими удостоилась чести познакомиться впервые – встреча прошла тепло, по-семейному. В ЕАО дончане приехали, чтобы лично увидеться с жителями автономии, которые каждый день своим трудом помогают приближать Победу», – написала она в своем Telegram-канале.
Среди гостей – Герой России Расим Баксиков и другие известные участники СВО, командиры и бойцы, в том числе экипаж легендарного танка «Алеша».
Как подчеркнула Костюк, дончане приехали, чтобы встретиться с жителями региона, поддерживающими воинов Донбасса. Она сообщила: «В течение трех дней наши защитники встретятся с Ассоциацией ветеранов СВО, волонтерской группой, посетят мастерскую 3D-принтеров и проведут «Уроки Мужества» для молодежи».
В организации встречи приняли участие региональные общественные организации и муфтий Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин. Поездка делегации проходит в рамках федерального проекта «Привет, Россия!», инициированного фондом «Защитники Отечества» ДНР и поддержанного администрацией республики. Участники проекта уже посетили более 20 регионов страны, где встречаются с молодежью и рассказывают о своем пути на защиту Родины.