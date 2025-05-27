Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Мишустин заявил о готовности россиян заменить западных инвесторов
Российские инвесторы обладают всеми возможностями для восполнения позиций западных компаний, ушедших с отечественного рынка, и способны развивать национальные производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что отечественные инвесторы способны заменить любой бизнес, который уходит из страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это касается всех отраслей, и выразил уверенность в потенциале российских предпринимателей.
Мишустин отметил, что «наши российские инвесторы смогут заменить либо улучшить все их производства». Такое заявление он сделал на Кавказском инвестиционном форуме, посетив стенд компании «Арнест», которая заняла место ушедшей из России Unilever.
По его словам, компания «Арнест» не только сохранила все три тысячи рабочих мест, но и расширила производство после ухода западного бренда. Премьер-министр отметил, что подобный опыт может быть реализован и в других секторах экономики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.