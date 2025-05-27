  • Новость часаЛавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
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    Украина надоела всей Европе
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Лавров предложил место для второго раунда переговоров по Украине
    Путин поручил создать условия для самореализации участников СВО
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 14:17 • Новости дня

    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну

    Вайдель выступила против превращения Германии в сторону конфликта на Украине

    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение о снятии ограничений на дальность поставок западного оружия Киеву, подчеркнув опасность эскалации.

    Заявление Вайдель прозвучало после интервью канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он подтвердил, что Германия присоединилась к Британии, Франции и США в отмене ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения, сообщает РИА «Новости».

    Теперь Киев сможет применять дальнобойное оружие для ударов по территории России. Позднее Мерц уточнил, что решение было принято несколько месяцев назад.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Вайдель подчеркнула: «Снятие ограничений на дальнобойность западного оружия в войне на Украине опасно. Нужно избегать всего, что ведет к эскалации. Мерц не должен делать Германию стороной войны».

    В середине апреля Мерц уже допускал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такого шага, отметив наличие «множества аргументов» против передачи ракет.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла, что удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам будут расцениваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

    27 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Элитный отряд наемников объявил о выходе из ВСУ

    Англоязычная рота Chosen Company прекратила деятельность в составе ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Англоязычные наемники Chosen Company, воевавшие на Украине почти 39 месяцев, объявили о выходе из состава украинской армии и прекращении своей деятельности.

    Об уходе из Вооруженных сил Украины объявил элитный отряд наемников Chosen Company, передает «Российская газета». Командир подразделения, гражданин США Райан О'Лири, сообщил, что Chosen Company прекращает деятельность и отделяется от украинской армии. По его словам, официальное заявление появится после завершения его контракта, чтобы избежать нарушения украинских законов и уставов.

    О'Лири отметил: «Это был хороший забег продолжительностью в 39 месяцев». Chosen Company изначально была сформирована как 312-я шведская добровольческая рота вскоре после начала спецоперации. Ею командовал отставной офицер шведской армии Эдвард Селандер Патриньяни, который погиб в июле 2022 года.

    В начале 2023 года подразделение было переименовано в «Команду избранных» для отражения многонационального состава, где основную часть составляли граждане США. Рота была приписана к 59-й моторизованной бригаде ВСУ и участвовала в неудачном контрнаступлении в Запорожской области. В октябре 2024 года Chosen Company вошла в 49-й отряд специального назначения СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, уничтожив склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Тактическая группа из семи французских наемников под названием «Международный реванш» проходит боевую подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом для иностранных добровольцев.

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    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22:00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17:00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    27 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Мерц уточнил, что страны, которые ранее устанавливали ограничения дальнобойности, уже давно отказались от этих условий, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера, Украина имеет право использовать полученное западное вооружение, включая удары по военным целям на территории России за пределами своих границ. Он подчеркнул, что озвучил это положение еще накануне в Берлине, а сама договоренность была достигнута значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия засекретила поставки вооружений Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    27 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    @ Messyasz Nicolas/Pool/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    План ряда стран Европы по отправке войск на Украину фактически признан «мертвым» из-за отсутствия поддержки со стороны США, без которой реализация невозможна, сообщает The Financial Times.

    Издание пишет, что план по отправке войск на Украину, предложенный рядом европейских стран, начали называть «мертвым», передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на неназванного европейского чиновника, который отметил, что этот проект не может быть реализован без помощи США, а Вашингтон не намерен ее предоставлять.

    В то же время неназванный французский дипломат опроверг позицию коллеги, заявив, что такие заявления «сильно преувеличены» и не соответствуют действительности. Дипломат также подчеркнул, что ряд европейских стран по-прежнему продолжают работу над соответствующими планами, действуя «в обычном темпе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что отправка немецких военных на Украину возможна только при наличии международного мандата.

    Премьер-министр Польши Туск подтвердил отказ направлять польские войска на Украину.

    Президент Франции Макрон допустил возможность военного ответа для потенциальных миротворцев на Украине в случае их нападения.

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    27 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    «Те наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации: преступник должен быть наказан», – сказал министр. Глава МИД также выразил уверенность, что украинское руководство осознает причины этих ударов и их отличия от действий Киева.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

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    27 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    Минобороны раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    В районе Орджоникидзе расчет комплекса «Искандер М» уничтожил радиолокационную станцию «AN/MPQ-65», боевую машину управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

    23 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по складу с военным имуществом в порту Одесса, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и боеприпасами.

    В ходе дальнейших атак поражены объекты на аэродромах Кисличеватая и Канатово, а также склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.

    24 мая массированный удар пришелся по оборонному предприятию, выпускающему ракетное оружие и беспилотники, центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, позициям «Patriot» и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

    26 мая российские войска атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожили склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, а также пункты управления и временной дислокации ССО Украины в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России с 17 по 23 мая нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    27 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что Леонид Кравчук был готов уступить Крым Москве во время подписания Беловежских соглашений.

    Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым России еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще подписывался договор о прекращении существования СССР, сообщает бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил, что Кравчук лично рассказывал ему: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", я бы отдал». По словам Азарова, между УССР и РСФСР существовали административные границы, в рамках которых Севастополь не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой, переданной в административное управление УССР.

    Бывший премьер также отметил, что в договоре от 1997 года были урегулированы почти все вопросы между Россией и Украиной, кроме морской границы в Керченском проливе. Азаров задался вопросом, на каком основании сейчас в Киеве заявляют о принадлежности Крыма и Севастополя Украине.

    Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР и объявили о создании Содружества Независимых Государств.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

    Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.

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    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    «Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции – сама по себе задача чрезвычайно важная», – отметил он.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    27 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России

    Лавров заявил о применении французских ракет Киевом для ударов по РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о невовлеченности Парижа в конфликт с Россией не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По его словам, Франция участвует в боевых действиях против России, поскольку французские ракеты дальнего радиуса используются украинскими вооруженными силами для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что Барро лукавит, говоря о содействии Франции только суверенитету и целостности Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал французскому коллеге вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Франция обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией. Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России. Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

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    27 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Умер служивший в ГУР Украины британский наемник

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине умер британский наемник Том Филлипс, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки украинского Минобороны, сообщает inews.

    В публикации inews говорится о гибели британского подданного, отправившегося на Украину вскоре после начала конфликта 2022 года, передает РИА «Новости».

    Британский МИД подтвердил газете факт смерти гражданина Британии на Украине, однако не предоставил дополнительных подробностей.

    Анонимный собеседник газеты, также наемник, сообщил, что Филлипс служил в ГУР вместе с ним. По словам друзей погибшего, он входил в спецподразделение и рассказывал об очень тяжелой ситуации на фронте, а также страдал от психических проблем, усугубленных небоевой травмой. Один из знакомых Филлипса отмечал, что травма лишила его возможности ходить.

    Издание уточнило, что, по их данным, на Украине были ликвидированы более двадцати британских наемников с начала конфликта.

    Днем ранее во время зачистки пятиэтажного дома в Дзержинске была обнаружена и уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер. До этого во время освобождения Константинополя в ДНР российские бойцы уничтожили афроамериканского наемника, вооруженного бельгийской винтовкой.

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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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