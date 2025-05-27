Захарова: ФРГ загонит себя в яму, не ограничивая дальность вооружений Киеву

Tекст: Александра Юдина

Она отметила, что подобное решение не позволит Германии и дальше заявлять о своей приверженности миру или переговорам, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, любое немецкое оружие не сможет изменить ход специальной военной операции на Украине, а переданная техника будет уничтожена.

Она также добавила, что сгорит не только бронетехника, но и другие виды вооружений, а иностранные специалисты, находящиеся на Украине, разделят такую же судьбу.

Ранее канцлер Германии объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Ранее Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.