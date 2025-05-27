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В Тбилиси испугались закрытия рынка России после осквернения флага
Осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси может привести к нежелательным экономическим последствиям для Грузии, заявила известная правозащитница из движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Трусливый поступок некоего (певца Эрекле) Гецадзе напомнил о том, что в свое время тогдашний министр обороны Ираклий Окруашвили негативно высказался о российском рынке во вред интересам Грузии, после чего Россия закрыла свой рынок для Грузии на шесть лет», – сказала она.
По ее словам, «проплаченные извне иностранные агенты и деградировавшая часть грузинского общества не добились открытия «второго фронта», поэтому теперь стараются обрушить экономику».
Нана Какабадзе заявила, что «деградировавшие «герои» и их фанаты совсем не думают о последствиях своих поступков для страны».
Со своей стороны, ведущий телеканала PosTV Шалва Рамишвили сообщил, что Гецадзе предлагает свое «творчество» на платных стримингах в России.
По данным «Грузстата», в первом квартале 2025 года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 3,7% по сравнению с первым кварталом 2024 года, составив в денежном выражении 642,8 млн долларов. Россия входит в первую тройку торговых партнеров Грузии. Доля РФ во внешнеторговом обороте Грузии за первый квартал составила 11,4%. Из Грузии в Россию в основном поставляются минеральная и питьевая вода, картофель, вина и другие спиртные напитки. Из России в Грузию импортируется газ, нефть и нефтепродукты.
Власти Грузии уже осудили поступок Гецадзе.
Напомним, Следственный комитет России начал уголовное производство после инцидента с надругательством над российским флагом на одном из концертов, прошедших в Грузии.
Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.