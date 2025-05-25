Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
СК возбудил дело после надругательства над флагом России в Грузии
Следственный комитет России начал уголовное производство после инцидента с надругательством над российским флагом на одном из концертов, прошедших в Грузии.
Уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России на концерте в Грузии возбудил Следственный комитет. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению дать делу ход и выяснить все обстоятельства произошедшего, говорится в Telegram-канале ведомства.
Также Бастрыкин потребовал привлечь к ответственности виновных в инциденте согласно российскому законодательству.
Ранее официальный представитедь МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси.
Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.
Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.