На бизнес-форуме «Репутация. Зеленый мир» выработают концепцию устойчивого развития РФ

Tекст: Валерия Городецкая

Форум «Репутация. Зеленый мир» пройдет 29 мая в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На площадке РЭУ им. Плеханова соберутся более 1000 молодых предпринимателей и студентов со всей России, а также более 20 тыс. онлайн-участников из ОАЭ, Белоруссии, Монголии, Армении и Узбекистана.

Главная цель форума – выработка концепций устойчивого развития России с акцентом на осознанность, ответственность и национальные ценности. Площадка станет пространством для диалога между молодежью, бизнесом и государством. Спикерами мероприятия выступят лидеры отраслей, представители власти, бизнеса, науки и культуры, а также молодые таланты и лидеры экологических сообществ.

Учредитель форума Анна Русска заявила: «Счастливое будущее человечества зависит от каждого живущего на Земле. Развитие невозможно без высокой культуры, чистой природы, осознанного бизнеса. Что мы оставим следующим поколениям?»

Генеральными партнерами выступают РЭУ им. Плеханова, ANNARUSSKA Group и Экопросветительский центр Экоразвитие. Поддержку форуму оказывают Минобрнауки, Минкультуры и Национальный проект «Экологическое благополучие». Партнерами стали крупные российские и международные организации, включая Росмолодежь, Деловую Россию и Vсероссийское общество охраны природы.