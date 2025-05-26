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    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 21:08 • Новости дня

    На бизнес-форуме «Репутация. Зеленый мир» выработают концепцию устойчивого развития РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице состоится масштабный форум, посвященный выработке концепций будущего развития ответственного российского общества и укреплению национальных ценностей.

    Форум «Репутация. Зеленый мир» пройдет 29 мая в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На площадке РЭУ им. Плеханова соберутся более 1000 молодых предпринимателей и студентов со всей России, а также более 20 тыс. онлайн-участников из ОАЭ, Белоруссии, Монголии, Армении и Узбекистана.

    Главная цель форума – выработка концепций устойчивого развития России с акцентом на осознанность, ответственность и национальные ценности. Площадка станет пространством для диалога между молодежью, бизнесом и государством. Спикерами мероприятия выступят лидеры отраслей, представители власти, бизнеса, науки и культуры, а также молодые таланты и лидеры экологических сообществ.

    Учредитель форума Анна Русска заявила: «Счастливое будущее человечества зависит от каждого живущего на Земле. Развитие невозможно без высокой культуры, чистой природы, осознанного бизнеса. Что мы оставим следующим поколениям?»

    Генеральными партнерами выступают РЭУ им. Плеханова, ANNARUSSKA Group и Экопросветительский центр Экоразвитие. Поддержку форуму оказывают Минобрнауки, Минкультуры и Национальный проект «Экологическое благополучие». Партнерами стали крупные российские и международные организации, включая Росмолодежь, Деловую Россию и Vсероссийское общество охраны природы.

    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    26 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые продолжают зарабатывать на российском рынке после объявления об уходе.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    26 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Примаков: Русский дом в Сирии прекратил работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Он уточнил, что сотрудники были вывезены по решению российского посольства, которое продолжает функционировать в обычном режиме, передает ТАСС.

    Примаков заявил: «Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. Посольство Российской Федерации, как мы все знаем, продолжает свою работу. Но по тем событиям, которые там происходили, – мы все-таки в каждой стране присутствия руководствуемся мнением посольства в первую очередь – по решению посольства мы своих сотрудников оттуда вывезли. Дом заморожен, сейчас какая-то работа там не ведется. Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу».

    Также глава Россотрудничества сообщил, что набор студентов из Сирии по квоте правительства России временно приостановлен. По его словам, это связано со сложностями проверки документов и отсутствием присутствия сотрудников на месте. Сейчас большинство сирийских студентов набираются из числа тех, кто уже учится в России или проживает за рубежом.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре.

    В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе.

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    25 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российской ПВО уничтожены четыре беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также отметил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве. Затем поступило сообщение о еще двух сбитых дронах.

    Росавиация сообщила в Telegram, что с 20.25 мск в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов.

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    26 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Уничтожен летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве уничтожен беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов считает, что одной из целей налетов украинских беспилотников является создание проблем для гражданской авиации России.

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    26 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Источник сообщил о планах Фидана встретиться с Мединским и Нарышкиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести переговоры с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным во время визита в российскую столицу.

    Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что ожидается и встреча с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства добавил, что Фидан также собирается провести переговоры с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. Помимо этого, в повестке визита значится обсуждение двусторонних отношений и вопросов региональной безопасности.

    По словам источника, на следующий день у Хакана Фидана запланирован диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита главы МИД Турции в Москву внимание уделят урегулированию украинского кризиса и анализу его причин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Фиданом в Москве 25-27 мая.

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    26 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.

    «Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.

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    26 мая 2025, 05:10 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Telegram.

    Росавиация сообщила, что ограничения, снятые ранее в аэропорту Калуги, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, снова вступили в силу. Также ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Внуково.

    Напомним, ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Череповца и Ярославля.




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    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

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    26 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о бесперебойных поставках медоборудования из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов отметил роль американских компаний, сохранявших обслуживание и поставки медицинского оборудования для России даже в трудные годы.

    Глава государства отметил, что «после начала известных событий» многие западные, прежде всего европейские, компании отказались не только от поставок, но и от обслуживания медицинской техники, передает ТАСС. В то же время, по его словам, американские компании осуществляли все обязательства полностью.

    Путин заявил: «К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские многие соскочили».

    Ранее Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.

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    26 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Арбитр Гаагского суда взял самоотвод по делу Wintershall Dea

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитр Шарль Понсэ взял самоотвод и прекратил участие в арбитражном разбирательстве германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге.

    Об этом в ходе заседания сообщил представитель Генпрокуратуры России, передает РИА «Новости». По словам представителя ведомства, заявление арбитра поступило после обращения России в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить разбирательство в Гааге.

    Представитель Генпрокуратуры отметил: «В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве». Он подчеркнул, что это стало реакцией на заявление в российский суд и подтверждает доводы относительно ангажированности международного трибунала.

    Также представитель Генпрокуратуры добавил, что международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ о приостановлении разбирательства после подачи заявления российской стороной.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.

    В октябре прошлого года Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России, чтобы защитить свои права на российские активы.

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    26 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Депутата из Люксембурга пригрозили исключить из партии за поездку в Россию

    Депутату из Люксембурга Картхайзеру пригрозили исключением из фракции ECR из-за визита в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Евродепутата Фернана Картхайзера из Люксембурга требуют отказаться от поездки в Москву под угрозой исключения из фракции, на раздумья ему дали срок до 25 мая, сообщает Politico.

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) из-за намерения посетить Москву, передает ТАСС.

    По информации издания Politico, глава шведской делегации Чарли Веймерс отправил письмо с требованием отказаться от поездки, подчеркнув, что визит нанесет партии серьезный репутационный ущерб, и вынудит глав делегаций исключить Картхайзера из фракции.

    Партийные коллеги Картхайзера дали ему время до 25 мая для отказа от визита, однако помощник евродепутата заверил, что Картхайзер по-прежнему планирует поездку в Москву.

    Ранее Картхайзер анонсировал визит по приглашению Госдумы и сообщил, что поездка состоится в ближайшее время.

    До этого евродепутат из Кипра Фидиас Панайоту сообщил, что против пяти депутатов Европарламента начато внутреннее расследование после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы.

    В Госдуме осудили это расследование, назвав его проявлением недемократичности.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов» из-за ограничений, вводимых для европарламентариев.

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    26 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский приостановил работу в пятый раз за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В аэропорту Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, что связано с обеспечением авиационной безопасности в пятый раз за сутки.

    Временные ограничения на функционирование аэропорта Жуковский введены в пятый раз за сутки, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы Росавиации говорится: «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский».

    Уточняется, что эти меры приняты с целью минимизации рисков для пассажирских перевозок. Подробности о продолжительности ограничений и причинах их повторного введения не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Москве остановили работу аэропортов Домодедово и Жуковский. На подлете к столице России российские военные уничтожили украинский беспилотник. Turkish Airlines отменила рейсы в Москву.

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    26 мая 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин назвал развитие робототехники ключевым направлением в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений в стране.

    По словам Путина, «это одно из ключевых направлений – развитие робототехники в стране», передает РИА «Новости».

    Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия намерена значительно увеличить плотность промышленных роботов и войти в топ-25 стран мира по этому показателю к 2030 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил установить в стране более 100 тыс. роботов с целью в короткие сроки войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

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    26 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Водитель погиб при атаке дрона ВСУ на гуманитарный конвой в Харьковской области

    Ганчев: Водитель погиб при атаке дрона ВСУ на гуманитарный конвой в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Николаевка в Харьковской области гуманитарный грузовик, доставлявший дрова, попал под удар беспилотника, в результате чего погиб водитель.

    Глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил, что украинские вооруженные формирования атаковали FPV-дроном гуманитарный конвой в районе села Николаевка в Харьковской области, передает ТАСС. По его словам, конвой был организован ассоциацией «Наш Харьков» для доставки дров местным жителям.

    В результате атаки, которую Ганчев назвал терактом, погиб водитель грузового автомобиля, перевозившего гуманитарный груз. Ганчев подчеркнул, что удар был нанесен по автомобилю, занятому исключительно мирной миссией.

    Ранее в результате ночной атаки беспилотника на дом в Курской области погибла 69-летняя жительница. В Белгородской области при ударе беспилотника по грузовику погиб мужчина, а в Брянской области при ударе дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина и пострадал мужчина.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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