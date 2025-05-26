Якушев рассказал о росте конкуренции в партийном голосовании «Единой России»

Якушев заявил о росте числа участников праймериз «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Якушев отметил, что партия участвует во всех выборах страны, а процедура предварительного голосования становится ежегодно все более конкурентной.

Он подчеркнул: «Это реально конкурентная процедура. Во многих субъектах были достаточно жаркие баталии, нужно было убедить избирателей в том, что избиратель должен отдать голос именно за этого кандидата. Мы уже в горячей поре подготовки к Единому дню голосования-2025. И сейчас определяем сильнейшего на каждом избирательном округе, кого партия будет поддерживать. А потом начнется активная избирательная кампания, где мы будем конкурировать с представителями от других партий».

Якушев сообщил, что в 2024 году в Едином дне голосования выборы пройдут в 57 субъектах, где состоятся 227 процедур. Было подано 22 509 заявлений, а зарегистрировано 21 336 кандидатов. Разница объясняется строгими требованиями к кандидатам.

По данным партии, 44% кандидатов – женщины, что выше прошлогоднего показателя в 42%. Молодые люди до 35 лет составили 29%, действующие депутаты – 10%. Среди участников есть представители бизнеса (31%), образования (20%), здравоохранения (7%), культуры (5%), пенсионеры, студенты, самозанятые и безработные. Беспартийные кандидаты составили 55%, из них 33% – сторонники партии.

Якушев отметил, что 827 участников СВО стали победителями праймериз, а в прошлом году по итогам ЕДГ мандаты получили 304 бойца. Среди победителей 16% – молодые люди до 35 лет и 35 представителей МГЕР.

Явка на предварительном голосовании «Единой России» составила 10,5%, зарегистрировались 3,6 млн избирателей, говорится в Telegram-канале партии.

В законодательные собрания субъектов пройдет 11 избирательных кампаний, замещаться будет 464 мандата, было подано 2666 заявлений.

Якушев сообщил, что лидерами по явке стали Ямало-Ненецкий автономный округ – 15,3%, Костромская область – 13,5%, Рязанская область – 12,5%. В Новосибирской области явка выросла с 3,5% в 2020 году до 11,7% в этом году.

«Мы видим, что такое количество избирателей, принявших участие в предварительном голосовании, делает нашу процедуру серьезной и легитимной», – заявил Якушев. Он подчеркнул, что по сравнению с 2020 годом явка увеличилась на 6,1%.

Высокий интерес к предварительному голосованию внутри партии подчеркивает значимость процедуры для отбора сильных кандидатов, подчеркнул секретарь Генсовета.

«Внутрипартийная конкуренция позволяет нам выявить более сильных кандидатов, которые затем более эффективно работают с нашими избирателями. И избиратели непосредственно в единый день голосования приходя на участки, будут отдавать голоса за тех людей, за которых нам не будет стыдно», – отметил Якушев.

Высокий спрос на возможность представлять Единую Россию в представительных органах власти существует, добавил Якушев. По его словам, члены партии активно готовы принимать участие в выборах и работать в представительных органах, защищая интересы своих избирателей и представляя «Единую Россию».

Также Якушев сообщил, что в рядах партии постоянно увеличивается число участников спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что поддержка этих людей – задача, которую партия рассматривает как бессрочную. «Мы будем над этой задачей работать постоянно – и в 2026-м, и 2027-м годах, она не снимается Единым днем голосования-2025. Будем работать в постоянном и системном режиме», – заявил Якушев.

Перед думской кампанией партия намерена провести работу по совершенствованию региональных команд и цифровых сервисов, учитывая опыт Единого дня голосования, подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

По словам Якушева, в 2024 и 2025 годах партия готовится к выборам в Госудуму, задействуя всю свою инфраструктуру и проверяя цифровые сервисы через предварительное голосование. «Очень важно в 2025 году получить качественно сильный состав в 57 субъектах, где проходят выборы, потому наш депутатский корпус – это основная движущая сила, кто будет работать на результат», – отметил он.

Якушев добавил, что любое действие партии сейчас рассматривается с учетом кампании 2026 года. Он выразил уверенность, что при слаженной работе инфраструктуры необходимости в экстраординарных усилиях на думских выборах не возникнет.