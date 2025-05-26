Американца обвинили в попытке поджога посольства в Тель-Авиве

Tекст: Вера Басилая

О задержании гражданина США и Германии Джозефа Ноймайера по обвинению в попытке поджога посольства США в Тель-Авиве сообщили федеральные прокуроры Нью-Йорка, передает Al Jazeera.

По версии следствия, 19 мая он подошел к зданию с рюкзаком, в котором находились бутылки с зажигательной смесью, однако столкнулся с охранником и был вынужден убежать, бросив рюкзак.

Позже Ноймайера задержали в гостинице неподалеку от посольства. Его депортировали из Израиля в Нью-Йорк, где в воскресенье он предстал перед федеральным судьей в Бруклине.

Прокуроры заявили, что Ноймайер заранее делал угрожающие публикации в социальных сетях. По словам генпрокурора Пэм Бонди, обвиняемому вменяют «планирование разрушительной атаки» против американского посольства, угрозы американским гражданам и жизни президента США Дональда Трампа. Адвокат Ноймайера отказался от комментариев.

Ранее двое сотрудников израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения в результате стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

Подозреваемому в убийстве дипломатов может грозить смертная казнь.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее проявлением антисемитизма.