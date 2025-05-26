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Американца обвинили в попытке поджога посольства в Тель-Авиве
Гражданина США и Германии Джозефа Ноймайера задержали после инцидента с бутылками с зажигательной смесью рядом с диппредставительством США в Тель-Авиве.
О задержании гражданина США и Германии Джозефа Ноймайера по обвинению в попытке поджога посольства США в Тель-Авиве сообщили федеральные прокуроры Нью-Йорка, передает Al Jazeera.
По версии следствия, 19 мая он подошел к зданию с рюкзаком, в котором находились бутылки с зажигательной смесью, однако столкнулся с охранником и был вынужден убежать, бросив рюкзак.
Позже Ноймайера задержали в гостинице неподалеку от посольства. Его депортировали из Израиля в Нью-Йорк, где в воскресенье он предстал перед федеральным судьей в Бруклине.
Прокуроры заявили, что Ноймайер заранее делал угрожающие публикации в социальных сетях. По словам генпрокурора Пэм Бонди, обвиняемому вменяют «планирование разрушительной атаки» против американского посольства, угрозы американским гражданам и жизни президента США Дональда Трампа. Адвокат Ноймайера отказался от комментариев.
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