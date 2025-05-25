FT сообщила о планах ДР Конго заключить сделку по минералам с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Демократическая Республика Конго может подписать сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой уже к концу июня, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Источники издания указали, что чиновники из ДР Конго рассчитывают обеспечить американские инвестиции в стратегически важные минералы и снизить зависимость страны от Китая.

Министр горнодобывающей промышленности ДР Конго Кизито Пакабомба заявил, что соглашение с США могло бы «диверсифицировать» партнерства и уменьшить влияние Китая в отрасли.

В то же время, власти ДРК подчеркнули, что не допускают участия Руанды в торговле полезными ископаемыми до ухода поддерживаемого Руандой движения М23 с занятых территорий. По данным издания, существенные разногласия между сторонами сохраняются, а спецпосланник США в Африке Массад Булос призвал к новым переговорам в Вашингтоне на следующей неделе.

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