CBS сообщил, как самолеты в Вашингтоне не могли приземлиться из-за вертолета

CBS: Два частных самолета не могли сесть в Вашингтоне из-за военного вертолета

Tекст: Ирма Каплан

Армейский чиновник подтвердил, что 1 мая Пентагон потеряла связь с вертолетом Black Hawk примерно на 20 секунд, когда тот заходил на посадку, сообщил телеканал CBS News.

Авиадиспетчеры в аэропорту оперативно отменили посадку самолета Delta Air Lines Airbus A319 во время первого подлета Black Hawk к Пентагону, так как оба могли оказаться одновременно в одной точке.

По словам главы армейской авиации Мэтью Брэмана, из-за 20-секундной потери связи Пентагон не разрешила Black Hawk приземлиться, поэтому вертолет совершил второй облет Пентагона. Тогда авиадиспетчеры в аэропорту решили отменить посадку второго самолета Embraer E170 авиакомпании Republic Airways.

Армия сообщила в пресс-релизе в пятницу вечером, что причиной потери связи с Black Hawk, как полагают, стало то, что временная антенна находилась в месте, которое не поддерживало связь с вертолетом, когда он заходил на посадку в Пентагоне.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты получили одобрение на приобретение американских вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования общей стоимостью более 1 млрд долларов.