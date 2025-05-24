При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
В Подмосковье приземлился самолет с 307 освобожденными из плена российскими военными
Самолет с освобожденными из плена российскими военными сел в Подмосковье
Воздушное судно, на борту которого находились более 307 вернувшихся из украинского плена российских военных, приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал «Звезда».
Борт с 307 российскими военными, освобожденными из украинского плена, успешно приземлился в Подмосковье, передает «Звезда».
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как самолет после посадки движется по летному полю.
Минобороны сообщило, что 307 российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, проходят реабилитацию в Белоруссии.
Некоторые из недавно вернувшихся из украинского плена российских военных связались по телефону с близкими.
В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.