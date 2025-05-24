При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Военнослужащие после плена на Украине пообщались с семьями
Российские военнослужащие, недавно вернувшиеся из украинского плена, связались по телефону с близкими, заверив их в безопасности.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, смогли позвонить своим родным и сообщить о возвращении домой, передает ТАСС. Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой бойцы контактируют со своими семьями. Один из военнослужащих сообщил: «Алло, нас поменяли, Наташа, все нормально. Все, не переживай, да все хорошо. В Москве буду, перезвоню».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. После нового этапа обмена пленными 307 российских военных проходят реабилитацию в Белоруссии.