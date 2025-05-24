При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Минобороны показало кадры с возвращением россиян из украинского плена
Минобороны опубликовало видео возвращения военнослужащих из украинского плена
Группа российских военнослужащих, покинувших территорию, находящуюся под контролем Киева, встретила возвращение на Родину с российскими, советскими и имперскими флагами.
Видео возвращения российских военнослужащих с территории, контролируемой Киевом, было опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
В ролике видно, как солдаты встречают автобус, развернули российский триколор, флаг СССР и Российской империи. Военнослужащие трижды прокричали «Ура!».
Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «тысяча на тысячу» с Киевом.
В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.