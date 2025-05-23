Россия осудила нападение смертника на автобус с детьми в Белуджистане

Tекст: Евгения Караваева

Москва решительно осудила нападение террориста-смертника на школьный автобус в округе Хуздар пакистанской провинции Белуджистан, передает ТАСС. В результате атаки погибли несколько человек, в том числе дети, десятки получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Все причастные к нему должны понести заслуженное наказание. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым».

Власти России подчеркнули, что считают произошедшее варварским актом и призывают к справедливому наказанию для виновных в трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные России предотвратили попытку проникновения террористов-смертников на авиабазу Хмеймим в Сирии, ликвидировав троих нападавших. Террорист-смертник устроил взрыв в столичном жилом комплексе «Алые паруса».



