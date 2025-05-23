  • Новость часаВ Орловской области разбился вертолет
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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»
    Названа предварительная причина крушения вертолета в Орловской области
    Названо количество попавших в плен украинских военных
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Трамп предложил Британии отказаться от возобновляемой энергетики
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 15:48 • Новости дня

    Москва осудила атаку террориста на школьный автобус в Пакистане

    Россия осудила нападение смертника на автобус с детьми в Белуджистане

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские власти выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим после трагедии в Белуджистане.

    Москва решительно осудила нападение террориста-смертника на школьный автобус в округе Хуздар пакистанской провинции Белуджистан, передает ТАСС. В результате атаки погибли несколько человек, в том числе дети, десятки получили ранения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Все причастные к нему должны понести заслуженное наказание. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым».

    Власти России подчеркнули, что считают произошедшее варварским актом и призывают к справедливому наказанию для виновных в трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные России предотвратили попытку проникновения террористов-смертников на авиабазу Хмеймим в Сирии, ликвидировав троих нападавших. Террорист-смертник устроил взрыв в столичном жилом комплексе «Алые паруса».


    22 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи

    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать боевые самолеты целыми эскадрильями

    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая российская ракета Р-37М, поступающая на вооружение российской армии, способна уничтожать вражеские самолеты целыми эскадрильями, сообщает Military Watch Magazine.

    В случае установки ядерных боеголовок в Р-37М эта ракета, запущенная с истребителя, может уничтожать целые эскадрильи вражеских целей, залпы крылатых ракет или большие рои беспилотников, передает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Каждый МиГ-31БМ или истребитель Су-35 сможет нести по четыре такие ракеты. Вес боеголовки Р-37М составляет 60 кг, это примерно втрое тяжелее стандарта для ракет класса «воздух – воздух».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский военный эксперт Бойко Николов указывал, что эти ракеты могут использоваться и в обороне, комплексы С-400 и истребители с Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16

    Коментарии (21)
    23 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, их уничтожают, а к украинским военным проявляют избирательный подход при сдаче в плен, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что подразделение никогда не брало в плен ни одного иностранца, так как такой задачи изначально не ставилось. Он подчеркнул, что не считает иностранных наемников, пришедших воевать против России, «братьями» для российских военных, передает РИА «Новости».

    Что касается украинских военнослужащих, то, по словам генерала-лейтенанта, к ним применяется приказ сохранять жизнь при их готовности сдаться в плен. Он считает, что большинство украинцев попадают на передовую против своей воли, поэтому подразделение дает им возможность сдаться и остаться в живых.

    Алаудинов пояснил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, отношение иное. Он подчеркнул, что им не предлагают сдаться, а представителей иностранных государств, воюющих против России, должны уничтожать, особенно если они проникли на территорию страны.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и украинских военных, взятых в плен в Курской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.

    Коментарии (21)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой проверить российского комика Александра Ревву на предмет законности получения гражданства.

    Бородин предложил проверить юмориста Александра Ревву на предмет законности получения российского гражданства, передает «Абзац». По его словам, вопросы вызывает не только сам факт выдачи паспорта, но и предполагаемая дружба комика с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также возможное наличие у Реввы второго паспорта.

    Бородин заявил: «Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых. За все время спецоперации мы не увидели его собственного отношения к происходящему, поэтому хочу задать ему этот вопрос и услышать, что он скажет».

    Эксперт отметил, что, по его уверенности, у Реввы есть второе гражданство, а члены его семьи могут проживать за рубежом. По мнению Бородина, российские артисты должны поддерживать страну в непростое время, а получение паспорта не обязательно свидетельствует о лояльности. Он добавил, что сегодня будет подано официальное обращение с просьбой проверить Ревву на законность получения гражданства и наличие украинских документов.

    Кроме того, Бородин напомнил, что семья Реввы рассказывала о многолетнем отсутствии финансовой поддержки со стороны артиста, а также о том, что он не оказывал помощь Донбассу. По словам чиновника, все заработанные в России средства комик тратил на отдых за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Ревва получил российское гражданство согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ревва родился в Донецке в 1974 году.

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    22 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита к бригаде бундесвера в Литве, что НАТО может полагаться на Германию.

    Мерц подчеркнул, что безопасность страны начинается не на границах Германии, а там, где союзники вынуждены защищаться. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал он. Канцлер добавил, что общая свобода ограничивается там, где союзники перестают ее защищать, поэтому Германия и присутствует сегодня в Литве, передает РИА «Новости».

    Речь Мерца транслировал портал Литовского радио и телевидения LRT.

    Ранее Мерца с военными почестями принял президент Литвы Гитанас Науседа, затем канцлер Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус приняли участие в торжественном построении немецкой 45-й танковой бригады в Вильнюсе.

    В четверг Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

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    23 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»

    Politico: Макрон обвинил министров в провале борьбы с влиянием «Братьев-мусульман»

    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе совещания Совета обороны президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал министров из-за утечки доклада о влиянии «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) на Францию и отсутствия действенных мер против них, сообщило Politico.

    Как передает Politico, на совещании в среду Эмманюэль Макрон устроил разнос министрам из-за неудачного выпуска доклада о деятельности «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) во Франции.

    Макрон обвинил подчиненных в отсутствии эффективных мер противодействия исламистской угрозе, особенно раскритиковал министра внутренних дел Бруно Ретайо.

    Документ должен был быть опубликован в среду, однако выход отложили после того, как его содержание попало в консервативные СМИ. В докладе отмечалось, что «Братья-мусульмане» стремятся распространить фундаменталистскую повестку во Франции и Европе.

    Многие в правительстве обвиняют в утечке Брюно Ретайо, популярность которого растет после победы на выборах главы партии «Республиканцы». Сам Ретайо публично выступал с жесткими заявлениями в адрес «Братьев-мусульман», обвиняя их в попытках навязать Франции шариат.

    Скандал произошел на фоне усиления политического соперничества перед выборами 2027 года: рассматриваются кандидатуры Ретайо, а также глав Национального объединения Жордана Барделла и Марин Ле Пен, чьи перспективы омрачены обвинением в растрате.

    Возможный уход Ретайо может ослабить и без того неустойчивое правительство премьер-министра Франсуа Байру.

    Ранее министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что уйдет в отставку, если власти страны потребуют отказаться от депортаций десятков выходцев из Алжира.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Франции Эммануэль Макрон стал главным врагом защитников ислама.

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    22 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя

    Залужный признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 и 2022 годов

    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Он отметил, что Украина не сможет возвратиться к границам 2022-го или 1991 года, передает «Газета.Ru».

    «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил Залужный, комментируя перспективы возвращения территорий.

    Он отметил, что Киев сейчас оказался в крайне тяжелом экономическом положении и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

    Ранее Залужный высказывал мнение о возможности уступки части территорий Украиной при заключении мирного соглашения. Польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

    Ранее Залужный заявил, что Украина не сдастся, и призвал западные страны продолжать поддержку Киева.

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    МИД России заявил, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    23 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

    Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

    Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.

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    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    22 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Володин упрекнул коммунистов за переименование Сталинграда
    Володин упрекнул коммунистов за переименование Сталинграда
    @ Федор Кислов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Госдумы России Вячеслав Володин напомнил коллегам о сносе памятников Сталину и переименовании Сталинграда, призвав покаяться за утрату исторического наследия.

    Володин выступил в Госдуме с критикой в адрес коллег из Компартии. Он напомнил, что памятники Сталину были снесены, а Царицын, переименованный в Сталинград, затем стал Волгоградом. По словам Володина, «если вы пересмотрели роль Сталина, тогда покайтесь», передает «Московский комсомолец».

    Спикер Госдумы также упомянул, что памятники Ленину сохранились благодаря статусу федеральных объектов культурного наследия, в отличие от памятников Сталину. Он отметил, что разрушение церквей и превращение храмов в зернохранилища также было делом коммунистов, после чего, по его словам, теперь восстанавливать уже нечего.

    В минувший четверг общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    30 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

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    23 мая 2025, 02:20 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей.

    Каллас так и не сумела четко сформулировать названия всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. «Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, эээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

    Свое затруднение она объяснила усталостью после напряженной рабочей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии. Российский сенатор Алексей Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в Евросоюзе.

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    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Коментарии (32)
    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

    Коментарии (4)
    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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