МВД сообщило о подделке Telegram-ботов «Почты России» мошенниками

Tекст: Мария Иванова

Мошенники начали подделывать Telegram-боты «Почты России» и других служб доставки, что позволяет им похищать средства пользователей и заниматься шантажом, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что схема обмана начинается с звонка якобы от сотрудника в мессенджере. Гражданину сообщают о «проблеме с посылкой» и просят авторизоваться через Telegram-бот для «исправления ошибки».

«Фейковый бот: бот с логотипом «Почты России» запрашивает данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности», – сообщили в МВД.

Вся введенная информация сразу попадает к злоумышленникам, что может привести к взлому аккаунтов, хищению денег или шантажу. В МВД напомнили, что сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса персональных данных. Ведомство призывает быть внимательнее и не передавать свои данные незнакомым лицам и ботам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ресурс считается проверенным источником, если он прошел верификацию на всех уровнях, публикует юридический адрес и рабочие телефоны, а также указывает первоисточники.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники размещают у пользователей «Госуслуг» фальшивые документы о том, что они якобы спонсируют террористов.

За первый квартал 2025 года мошенники в Сети смогли похитить у российских граждан порядка 70 млрд рублей.