Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.0 комментариев
МВД сообщило о подделке Telegram-ботов «Почты России» мошенниками
Злоумышленники создают поддельные Telegram-боты с символикой «Почты России», чтобы похищать личные данные и средства, используя фейковые уведомления о проблемах с посылками, предупредили в МВД.
Мошенники начали подделывать Telegram-боты «Почты России» и других служб доставки, что позволяет им похищать средства пользователей и заниматься шантажом, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что схема обмана начинается с звонка якобы от сотрудника в мессенджере. Гражданину сообщают о «проблеме с посылкой» и просят авторизоваться через Telegram-бот для «исправления ошибки».
«Фейковый бот: бот с логотипом «Почты России» запрашивает данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности», – сообщили в МВД.
Вся введенная информация сразу попадает к злоумышленникам, что может привести к взлому аккаунтов, хищению денег или шантажу. В МВД напомнили, что сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса персональных данных. Ведомство призывает быть внимательнее и не передавать свои данные незнакомым лицам и ботам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ресурс считается проверенным источником, если он прошел верификацию на всех уровнях, публикует юридический адрес и рабочие телефоны, а также указывает первоисточники.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники размещают у пользователей «Госуслуг» фальшивые документы о том, что они якобы спонсируют террористов.
За первый квартал 2025 года мошенники в Сети смогли похитить у российских граждан порядка 70 млрд рублей.