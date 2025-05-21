Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.0 комментариев
МВД разъяснило, каким критериям соответствует проверенный источник
МВД разъяснило критерии верифицированных источников
Ресурс считается проверенным источником, если он прошел верификацию на всех уровнях, публикует юридический адрес и рабочие телефоны, а также указывает первоисточники, сообщили в МВД.
В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД разъяснили, каким критериям должен соответствовать проверенный источник, передает Telegram-канал ведомства.
В министерстве сообщили: «Проверенным источником считается ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях, обладает официальным статусом, указывает юридический адрес и рабочие телефоны».
Ведомство рекомендует обращать внимание на государственные органы с доменами .ru или .рф, лицензированные СМИ со свидетельством Роскомнадзора, научные издания, включенные в индексы цитирования, а также сайты организаций, чьи регистрационные данные подтверждены в соответствующих сервисах.
Среди обязательных условий для признания источника проверенным отмечаются прозрачность контактов и обязательное раскрытие юридической информации, а также наличие ссылок на первоисточники – законы, исследования, официальные документы. При этом в МВД подчеркнули, что даже у проверенных ресурсов возможны ошибки, поэтому важно сохранять критическое мышление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины функционируют более 200 мошеннических кол-центров с бывшими силовиками в штате.
Как предупредили в МВД ранее, мошенники размещают фальшивые документы о якобы спонсировании терроризма у пользователей «Госуслуг».
За первый квартал 2025 года мошенники в интернете похитили у россиян около 70 млрд рублей.