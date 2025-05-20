В МВД предупредили о мошенничестве с письмами о «терроризме» на «Госуслугах»

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники создают фейковые доверенности с помощью компьютерных программ, прикрепляют эти документы к профилю пользователя, убеждая жертву, что ее деньги якобы переведены террористам, сказал Костин, передает ТАСС.

Человек, обнаруживший такой документ в своем профиле, часто начинал паниковать и беспрекословно выполнял требования мошенников.

«Любой человек может закрепить любой документ на портале «Госуслуги». Это не значит, что он пришел от самого портала. Это просто мошенники его прикрепили. Липовый документ, не существующий», – пояснил Костин.

Представитель ведомства подчеркнул, что наличие подобного вложения не подтверждает его подлинность и не свидетельствует о причастности портала к рассылке этих документов.

Ранее на «Госуслугах» появился новый сервис, он объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.