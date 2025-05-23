Суд отстранил от должности главу минпромторга Новосибирской области Гончарова

Tекст: Вера Басилая

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров временно отстранен от должности по решению Центрального районного суда, передает ТАСС.

Как сообщили в региональной прокуратуре, мера будет действовать до 12 июля 2025 года.

Гончаров обвиняется по пп «в» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, речь идет о превышении должностных полномочий при закупках продукции для бойцов в зону спецоперации. По версии следствия, глава министерства уменьшил объем товаров, подлежащих передаче по госконтракту, что привело к ущербу в размере 95 млн рублей.

Помимо министра, фигурантами дела стали Дмитрий Смирнов, директор ООО «Росэкспресс», и Дмитрий Каледа, учредитель фирмы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. Эта компания занималась поддержкой по линии СВО, в частности совместно с Минпромторгом осенью закупала мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону проведения спецоперации.

Ранее министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров был заключен под стражу по делу о превышении полномочий.

Прокурорская проверка установила ущерб на сумму 95 млн рублей, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Андрей Гончаров не признал свою вину.