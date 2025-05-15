В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
Арестован глава Минпромторга Новосибирской области Гончаров
Суд Новосибирска арестовал министра торговли области Гончарова по делу о закупках
Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров заключен под стражу по делу о превышении полномочий, ущерб по которому оценивается в 95 млн рублей.
Суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова до 13 июля, передает ТАСС.
Его обвиняют в превышении должностных полномочий по части третьей статьи 286 УК РФ в связи с нарушениями при осуществлении государственных закупок.
По данным следствия, министр уменьшил объем товаров, подлежащих поставке по государственному контракту. Кроме того, в отношении компании-поставщика возбуждено отдельное дело по статье о мошенничестве. Название фирмы не раскрывается.
Ранее прокурорская проверка выявила ущерб в 95 млн рублей, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Андрей Гончаров не признал свою вину.
Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге ранее задержали по обвинению в коррупции.