Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.5 комментариев
Wall Street Journal сообщила о планах США вывести часть войск из Южной Кореи
Пентагон разрабатывает план переброски примерно 4,5 тыс. американских военных из Южной Кореи на другие базы в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Wall Street Journal.
Как указывает Wall Street Journal, в Южной Корее находится около 28,5 тыс. американских военнослужащих. «Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4,5 тыс. военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам», – приводит РИА «Новости» текст материала.
В публикации отмечается, что подобная инициатива разрабатывается для рассмотрения в рамках неофициального анализа политики США по отношению к КНДР. По словам источников издания, решение о численности американских войск будет принято только после прояснения ситуации вокруг конфликта на Украине и определения политики новой администрации по военной поддержке Киева.