Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.91 комментарий
Испытания подтвердили характеристики БМП «Курганец-25»
Большинство тактико-технических требований Министерства обороны России к перспективной БМП «Курганец-25» подтверждены во время завершения этапа предварительных испытаний, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на полях XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.
Технические характеристики перспективной боевой машины пехоты «Курганец-25» в ходе предварительных испытаний подтвердились, передает ТАСС. Представители холдинга отметили: «Работа по БМП «Курганец-25» продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных Министерством обороны Российской Федерации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что государственные испытания боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг» планируется завершить в 2022 году.