ВС России нанесли поражение лагерю подготовки ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 236 беспилотников, в том числе 162 вне зоны проведения спецоперации.

С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58043 беспилотника, 605 ЗРК, 23 441 танк и других бронемашин, 563 боевые машины РСЗО, 2 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 35747 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов. В минувшие выходные ВС России также поразили украинский военный аэродром.