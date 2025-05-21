Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
ВС России нанесли поражение лагерю подготовки ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 236 беспилотников, в том числе 162 вне зоны проведения спецоперации.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58043 беспилотника, 605 ЗРК, 23 441 танк и других бронемашин, 563 боевые машины РСЗО, 2 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 35747 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов. В минувшие выходные ВС России также поразили украинский военный аэродром.