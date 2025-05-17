Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
ВС России поразили украинский военный аэродром
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры украинского военного аэродрома, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты три управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 80 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 беспилотников, 605 ЗРК, 23 366 танков и других бронемашин, 1563 боевые машины РСЗО, 24 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 593 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
За минувшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.
Ранее ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого ВС РФ поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ, а до этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».