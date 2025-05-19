ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM и 127 беспилотников.

С начала спецоперации были уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 718 беспилотников, 605 ЗРК, 23 399 танков и других бронемашин, 1563 машины РСЗО, 25028 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 668 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

В минувшие выходные ВС России также поразили украинский военный аэродром. Ранее ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ.

За минувшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.