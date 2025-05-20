В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Египет объявил погибшими туристов затонувшей в Красном море яхты
Пропавшие на затонувшей в Красном море туристической яхте Sea Story туристы не выжили, об этом сообщили официальные египетские власти.
В ноябре 2024 года семерых человек, ушедших кататься на яхте, объявили пропавшими без вести, передает RT со ссылкой на Independent.
Не удалось спастись двум британцам, двум полякам, одному жителю ФРГ, а также двум египтянам.
Яхта Sea Story с 31 туристом на борту из разных стран и 14 членами экипажа затонула в Красном море у побережья египетского Марса-Алама. На ее борту не было российских граждан.