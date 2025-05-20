Эксперт заявил о потере Западом военного превосходства в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Запад больше не обладает военно-технологическим преимуществом в мире, передает ТАСС. По его мнению, эпоха военного доминирования западных стран завершилась, и они утратили позицию, которую удерживали на протяжении пяти веков.

Безруков подчеркнул: «Что произошло за последние 10-15 лет? Запад потерял военно-технологическое преимущество, которое он имел 500 лет, только подумайте. То есть западные страны, любая из них, могла прийти в любую страну другого мира и навязать свои правила игры. Это кончилось. Сейчас южнокорейская армия сильнее британской армии». Он выступил с этой оценкой в рамках лекции «Глобальная геополитика в эпоху новой американской реальности».

По словам Безрукова, западные лидеры пока не осознают произошедших изменений и продолжают вести себя так, словно сохраняют прежние позиции. Он отметил, что в их риторике наблюдаются всплески неуверенности и попытки сохранить влияние, однако влияние Запада заметно ослабло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна исчерпала возможности поставок оружия на Украину. Евросоюз решил усилить санкции против России после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Итальянский политик Франческо Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» из-за его веселого поведения в Албании.