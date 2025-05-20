Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.4 комментария
Al-Jazeera: Израильские удары по Газе унесли жизни 50 человек
Утренняя серия израильских авиаударов по сектору Газа привела к значительным жертвам среди мирного населения, включая погибших в школе для беженцев.
По информации телеканала Al-Jazeera со ссылкой на палестинских медиков, не менее 50 человек погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа во вторник утром, передает РИА «Новости».
В числе погибших оказались жители города Газа, а также северных и центральных районов сектора. Медицинские источники отметили, что более десяти человек стали жертвами удара по школе, где укрывались беженцы.
Телеканал сообщил, что израильские военные также нанесли удары по городу Дейр-эль-Балах и лагерям Джебалия и Нусейрат, среди уничтоженных объектов оказались жилые здания. В результате обстрелов многие получили ранения, однако точное количество пострадавших не уточняется.
По данным минздрава сектора Газа, с момента возобновления обстрелов 18 марта в регионе погибли более 3,3 тыс. человек, еще более 9,3 тыс. получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвинили в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.