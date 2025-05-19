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Путин и Трамп обращались друг к другу по имени во время разговора
Путин и Трамп обращались друг к другу по имени во время разговора и не хотели класть трубку
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора называли друг друга по имени, оба лидера не хотели завершать общение и не спешили класть трубку, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что президенты во время разговора называли друг друга «Дональд» и «Владимир», передает ТАСС.
Ушаков отметил, что разговор был искренним, откровенным и доверительным. Он добавил, что лидеры часто отходили от основных тем, но неизменно возвращались к вопросам двусторонних отношений и обсуждению возможного урегулирования ситуации на Украине.
По словам помощника президента, телефонный разговор оказался особенно продолжительным. Ушаков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотели завершать беседу и первыми класть трубку. Причиной длительности беседы он также назвал многочисленные отступления и необходимость перевода.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу в понедельник.
Владимир Путин разговаривал с Трампом из Сочи. Президент России назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.