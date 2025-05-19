Путин и Трамп обращались друг к другу по имени во время разговора и не хотели класть трубку

Tекст: Вера Басилая

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что президенты во время разговора называли друг друга «Дональд» и «Владимир», передает ТАСС.

Ушаков отметил, что разговор был искренним, откровенным и доверительным. Он добавил, что лидеры часто отходили от основных тем, но неизменно возвращались к вопросам двусторонних отношений и обсуждению возможного урегулирования ситуации на Украине.

По словам помощника президента, телефонный разговор оказался особенно продолжительным. Ушаков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотели завершать беседу и первыми класть трубку. Причиной длительности беседы он также назвал многочисленные отступления и необходимость перевода.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу в понедельник.

Владимир Путин разговаривал с Трампом из Сочи. Президент России назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

