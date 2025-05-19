Митволь полностью выкупил резиденцию в Дубае после попытки ее похитить

Tекст: Дарья Григоренко

Старший помощник прокурор края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова уточнила, что на момент преступления недвижимость была частично выкуплена Митволем, а другая часть принадлежала земельному департаменту Дубая. Климова уточнила: «Уже после совершенного (в отношении него – прим. ВЗГЛЯД) преступления Митволь выкупил резиденцию полностью». О сумме сделки информации не поступало, передает ТАСС.

По следственным данным, в 2022 году группа злоумышленников оформила поддельные нотариальные документы на жительницу Ярославской области от имени Митволя, который тогда находился в СИЗО по делу о хищении средств. Согласно поддельным бумагам, бизнесмен якобы поручил распоряжаться своими счетами в ОАЭ и совершать сделки с резиденцией.

В 2023 году обвиняемая и ее соучастник, используя поддельную доверенность, сняли со счета Митволя 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей) и получили информацию для продажи его недвижимости. Женщину задержали в момент, когда она пыталась вернуться в Дубай для завершения сделки. Правоохранители считают, что удалось предотвратить хищение имущества на 245 млн рублей. Дело в отношении других соучастников приостановлено, поскольку они заключили контракты на службу в зоне спецоперации на Украине.

В понедельник Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил 67-летнюю Елену Магомедселимову к пяти годам колонии по делу о хищении 112 млн рублей с банковского счета Олега Митволя.