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Стало известно о попытке маньяка Лендьела выйти на свободу
SHOT: Маньяк Лендьел пытается добиться смягчения пожизненного заключения
Отбывающий пожизненное заключение маньяк-физик Игорь Лендьел, проведя в колонии 31 год, сумел добиться сокращения срока лишь на семь месяцев благодаря примерному поведению.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 66-летний Игорь Лендьел, осужденный за особо жестокие убийства, подал ходатайство о смягчении приговора после тридцати одного года в колонии.
Он надеялся на сокращение срока и возможность выйти на свободу, однако суд удовлетворил просьбу лишь частично, пересмотрев только одну из уголовных статей и уменьшив срок на семь месяцев.
Лендьел, уроженец Закарпатья на Украине, совершил серию убийств в начале 1990-х годов, действуя с разными подельниками. В 1994 году его приговорили к расстрелу, однако через пять лет наказание заменили на пожизненное заключение. Канал отмечает, что сокращение срока связано с примерным поведением Лендьела в колонии.
Решение суда не повлияло на пожизненный приговор, и на свободу Лендьел не вышел.
Ранее суд в Петербурге признал виновным маньяка Дмитрия Вороненко в убийстве еще двух женщин с особой жестокостью, одно из которых было совершено в отношении несовершеннолетней.
Также Следственный комитет России предъявил обвинение Михаилу Попкову, известному как «Ангарский маньяк», в убийстве женщины, совершенном в мае 2011 года в Иркутской области.