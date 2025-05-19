Стало известно о попытке маньяка Лендьела выйти на свободу

SHOT: Маньяк Лендьел пытается добиться смягчения пожизненного заключения

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 66-летний Игорь Лендьел, осужденный за особо жестокие убийства, подал ходатайство о смягчении приговора после тридцати одного года в колонии.

Он надеялся на сокращение срока и возможность выйти на свободу, однако суд удовлетворил просьбу лишь частично, пересмотрев только одну из уголовных статей и уменьшив срок на семь месяцев.

Лендьел, уроженец Закарпатья на Украине, совершил серию убийств в начале 1990-х годов, действуя с разными подельниками. В 1994 году его приговорили к расстрелу, однако через пять лет наказание заменили на пожизненное заключение. Канал отмечает, что сокращение срока связано с примерным поведением Лендьела в колонии.

Решение суда не повлияло на пожизненный приговор, и на свободу Лендьел не вышел.

Ранее суд в Петербурге признал виновным маньяка Дмитрия Вороненко в убийстве еще двух женщин с особой жестокостью, одно из которых было совершено в отношении несовершеннолетней.

Также Следственный комитет России предъявил обвинение Михаилу Попкову, известному как «Ангарский маньяк», в убийстве женщины, совершенном в мае 2011 года в Иркутской области.